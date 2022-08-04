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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزراء خارجية (آسيان+3) يبدأون محادثاتهم بالتركيز على العملية الروسية في أوكرانيا

الوضع في ميانمار
الوضع في ميانمار

افتتح وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا بالإضافة إلى اليابان والصين وكوريا الجنوبية اجتماعهم يوم الخميس في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، حيث من المرجح أن تركز المحادثات على العملية الروسية في أوكرانيا وذلك من بين القضايا الدولية والإقليمية الأخرى.

وقال مسؤولون حكوميون يابانيون -حسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/- إن هذا الاجتماع الذي يعد أول اجتماع يعقد بشكل شخصي لمسئولي آسيان+3 منذ عام 2019 من المرجح أيضا أن يتناول التهديد الصاروخي والنووي لكوريا الشمالية بالإضافة إلى الوضع في ميانمار التي يسيطر عليها المجلس العسكري منذ انقلاب فبراير 2021.

وأشارت الوكالة اليابانية إلى أن هذا الاجتماع يأتي في الوقت الذي تصاعدت فيه التوترات ذات الصلة بتايوان بعد أن عقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اجتماعا مع رئيسة تايوان تساي إنج ون أمس الأربعاء في تايبيه، وذلك على الرغم من تحذيرات الصين ضد ذلك. 

وتحافظ الدول العشر الأعضاء في الآسيان على مجموعة من المواقف بشأن الحرب في أوكرانيا التي بدأت في أواخر فبراير، حيث كانت سنغافورة الدولة الوحيدة التي انضمت إلى العقوبات الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة على روسيا بينما امتنع معظم الآخرين عن إدانة موسكو بالاسم.

 

وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان

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