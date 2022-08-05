تسرب غاز يوقف الإنتاج في أحد أكبر حقول النفط بالعالم

أعلنت شركة النفط الوطنية في كازاخستان توقف الإنتاج في حقل كاشاجان البحري، بسبب تسرب للغاز أدى إلى توقف الإنتاج في الحقل الذي كان يوما ما ثاني أكبر حقل نفط في العالم.

وأوضحت الشركة في بيان أن تسرب الغاز تم الكشف عنه من أول أمس الأربعاء، في معمل معالجة بولاشاك البري، والذي تم إغلاقه بأمان للسماح للمنشآت بـ "خفض الضغط إلى نظام الإشعال".

وعن تداعيات التسريب، قال البيان: "لم يلحق أي ضرر نتيجة لهذا الحادث"، لافتا إلى أن "الأعمال جارية حاليا لاستئناف عمليات الإنتاج".

ومن المقدر أن حقل كاشاجان، الواقع في بحر قزوين على بعد 50 ميلا من شاطئ غرب كازاخستان، يحتوي على 9 إلى 13 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج.