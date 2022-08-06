أول الجمهورية كان نايم والرابع بيرقص في الحارة.. أطرف مواقف المتفوقين العشرة وقت سماع نتيجة الثانوية 2022

فرحة عارمة ملأت منازل أوائل الثانوية العامة، وأخيرًا راح التوتر والقلق الذي أصاب البيوت التي تحتوي على طلاب الثانوية، ومع انتشار تلك الفرحة، انتشرت معها المواقف الطريفة التي يشتهر بها الشعب المصري البسيط.

جائمًا ما يعبر الشعب المصري عن فرحته بطريقة طريفة بسيطة، وهذا ما فعله اوائل الثانوية العامة بعد مفاجئتهم بالأمر…

أطرف تصريحات لأوائل الثانوية العامة

الأول على الشعبة الأدبية دمج كان نايم

فرحة عارمة غمرت منزل الطالب أنس إبراهيم محمد أنس مرسي، الطالب بالقسم الأدبي دمج بـ الثانوية العامة، بعد إعلان حصوله على المركز الأول على الشعبة الأدبية دمج على الثانوية العامة، بمجموع 407 درجة، بنسبة 99.2%، وإعلان اسمه من ضمن أوائل الثانوية العامة.

بطريقة طريفه قال الطالب أنس إبراهيم إنه ظل يحاول طوال الليل الحصول على نتيجة الثانوية العامة، إلى أان فشلت جميع محاولاته، وغلبه النعاس في الصباح الباكر، حتى أصبح من الصعب الوصول إليه لإعلامه بانه تم ذكر اسمه في مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان اسماء أوائل الثانوية العامة.

أكد والد الطالب أنس إبراهيم على أنه كان متأكد من نجاح نجله بتفوق، لكنه لم يكن يتوقع أن يكون الاول على الثانوية العامة، وأن يحصل على ترتيب على مستوى الجمهورية.

الرابع على الجمهورية يحتفل بالرقص والعصا

فور ان علم أسرة الطالب لؤي أحمد فوزي، بأن نجلهم حصل على المركز الرابع في الثانوية العامة، وتم إعلان اسمه بين أوائل الثانوية العامة، غمرتر الفرحة قلوبهم، وقلوب أصدقائه والجيران، وخرج الجميع إلى الشوارع محتفلين به بالرقص بالعصا، والزمر، في أجواء احتفالية تغمرها الفرحه والسعادة.

بالزغاريد والبكاء احتفلت الأولى على الثانوية العامة

تعالت أصوات الزغاريد، وانهمرت الدموع من أعين النساء، داخل منزل الطالبة ملك عبد الفتاح الحاصلة على المركز الاول بين أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لشعبة علمي علوم ، إذ انها لم تكن تتوقع أن تحتل هذا المركز، فبكت من الفرحة عقب إعلان اسمها في مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة.

الثالث أدبي يعلق: الثانوية العامة مش بعبع

غمرت السعادة منزل الطالبة عائشة حسن طه، الحاصلة على مركز الثالث أدبي مكرر على مستوى الجمهورية، معربة عن سعادتها الكبيرة التي لا يمكن وصفها بعد إعلان النتيجة، وفي تصريحات لـ صدى البلد أكدت أن « الثانوية العامة مش بعبع »، كما يتصور البعض، وأن سر نجاحها يكمن في احتفاظها بهدوئها النفسي طوال العام دون التعرض لضغوط نفسية، حيث كانت تخرج للترفيه مع والدتها قبل الامتحانات للتخلص من الضغوط النفسية.

رابط نتيجة الثانوية العام 2022

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وبشأن نتيجة الثانوية العامة 2022 .. يذكر أنه قد قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : أنه تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم بالفعل

نتيجة الثانوية العامة 2022 لإعلانها ، قرر وزير التربية والتعليم ان يكون موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم السبت الموافق 6 أغسطس في تمام الساعة العاشرة صباحًا من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الفيسبوك.