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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دمج لغة العصر والأهرام الاقتصادي .. الوطنية للصحافة : سامح عبد الله رئيساً لتحرير موقع "سبوت" ومحمد عبد الله للشباب .. والتجديد لـ علي حسن

سامح عبد الله -على
سامح عبد الله -على حسن - محمد عبد الله

قررت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي تكليف  سامح عبد الله عضو الهيئة برئاسة تحرير الموقع الصحفي الإلكتروني" سبوت"spot.eg والذي أطلقته الهيئة بشكل تجريبي مؤخراً.


كما قررت الهيئة تعيين محمد عبد الله رئيساً لتحرير مجلة الشباب خلفاً لـ خالد فؤاد حبيب الذي بلغ السن القانونية للإحالة للمعاش.


والتجديد لـ على حسن رئيساً لمجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط لمدة ستة أشهر.


وقررت الهيئة في اجتماعها دمج مجلة لغة العصر في مجلة الأهرام الاقتصادي وتطوير وتحديث الموقع الإلكتروني.


مع احتفاظ العاملين بالإصدارين بكافة وظائفهم وحقوقهم من أجور ومزايا مالية.

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