عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السكة الحديد يفوز وديا على جمعية اللاعبين المحترفين استعدادا للقسم الثاني

صدى البلد

فاز فريق السكة الحديد وديًا على نظيره جمعية اللاعبين المحترفين بهدفين مقابل هدف وذلك في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد ضمن تحضيراته لدوري الدرجة الثانية.

تقدم فريق جمعية اللاعبين المحترفين بالهدف الأول عبر لاعبه كريم، ونجح بامبو لاعب السكة في إدراك التعادل لفريقه بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، وأضاف أحمد تيتو الهدف الثاني للسكة قل نهاية المباراة بدقائق قليلة.

وحرص محمد صلاح المدير الفني للسكة الحديد على الدفع بعدد كبير من لاعبيه في إطار تجهيزهم بالشكل القوي قبل انطلاق منافسات دوري القسم الثاني.

ويسعى الجهاز الفني للسكة الحديد بقيادة محمد صلاح لخوض عدد من المباريات الودية خلال الفترة الحالية من أجل تجهيز لاعبيه بشكل قوي لدوري القسم الثاني خاصة وأن الفريق يتطلع للعودة إلى دوري الأضواء والشهرة.

حضر المباراة مجدي عبد الغني رئيس جمعية المحترفين ومحمد عبد الجليل المستشار الفني للجمعية، والعميد حسام السيسي المشرف العام على الكرة بنادي السكة الحديد، والدكتور سيد عيسى المدير الرياضي للنادي،  المستشار حسن طنطاوي عضو مجلس إدارة،  ومحمد نافع عضو مجلس الإدارة

دوري القسم الثاني السكة الحديد نادي السكة الحديد فريق السكة الحديد محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي أم بيراميدز..الزمالك مهدد بالغياب عن كأس سوبر لوسيل بفرمان من كاف

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الاهلى والاتحاد السكندرى (3)-(0)

بث مباشر مباراة مصر والسعودية (3)-(5) بركلات الترجيح في نهائي كأس العرب للشباب

تنسيق الكليات 2022 | قرارات عاجلة وأخبار سارة للطلاب

مصطفى فتحي يتمسك باللعب للأهلي ويرفض الانضمام لمعسكر التعاون السعودي

تعليق قوي من نبيل الحلفاوي على تصريحات محمود الخطيب.. ماذا قال؟

بعد إعلان محمود الخطيب.. بالأسماء| 8 صفقات على رادار الأهلي

أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد 7-8-2022

ترشيحاتنا

الغرف التجارية: نسقنا مع الأجهزة الحكومية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة| فيديو

أخبار الرياضة|كاف يُهدد مشاركة الزمالك في كأس سوبر لوسيل.. والكشف عن الجهاز المعاون لـ روجيرو ميكالي في المنتخب الأوليمبي

ترحيب عربي ودولي.. مصر تنجح في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

أخبار الأهلي| كواليس المفاوضات مع نجم إنبي.. قرار مفاجئ من سواريش عقب الفوز على الاتحاد بثلاثية

المشرف على التنسيق يوجه نصائح هامة لـ طلاب الثانوية العامة.. فيديو

صفّق لها الشيطان.. "شيماء" تزوجت ثلاث رجال وسلبت ممتلكاتهم واختفت .. القصة الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صفّق لها الشيطان.. "شيماء" تزوجت ثلاث رجال وسلبت ممتلكاتهم واختفت .. القصة الكاملة

مفاجأة.. صافينار تثير الجدل بفستان زفاف

جيب قصير.. أحدث ظهور لـ رانيا يوسف في شارع 9.. شاهد

الجدي مبرمج والعقرب طبيب نفسي .. اعرف تنسيق الثانوية العامة حسب برجك

فيديو

الأهلي ليس سليط اللسان وهذه قصة رحيل موسيماني.. ملخص تصريحات الخطيب

العولمة زحلقة.. قصة معلمة فلسفة تشرح للطلبة بالرقص وألفاظ متدنية.. فيديوجراف

وزير الدفاع يوقع بروتوكولا مع نظيره من بوركينا فاسو للتعاون العسكري

إلهام شاهين عن دلال عبد العزيز: افتقدتها كثيرا.. ودنيا وإيمي بناتي| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

سقنن رع.. الملك الشهيد

كريمة أبو العينين

الصين أمريكا.. أكشن هنصور

إلهام أبو الفتح

ضوابط إعلام الطفل .. وماذا بعد؟

محمود دياب

تعددت الأسباب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 6

عصام الدين جاد

الحوار الوطني.. عن علم وحب

اسلام عوض

الحوار الوطني.. عندما انتصر العقل على القتل

نهال علام

الإعلام والتنوير

اﻟﻤﺰﻳﺪ