السكة الحديد يفوز وديا على جمعية اللاعبين المحترفين استعدادا للقسم الثاني

فاز فريق السكة الحديد وديًا على نظيره جمعية اللاعبين المحترفين بهدفين مقابل هدف وذلك في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد ضمن تحضيراته لدوري الدرجة الثانية.

تقدم فريق جمعية اللاعبين المحترفين بالهدف الأول عبر لاعبه كريم، ونجح بامبو لاعب السكة في إدراك التعادل لفريقه بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، وأضاف أحمد تيتو الهدف الثاني للسكة قل نهاية المباراة بدقائق قليلة.

وحرص محمد صلاح المدير الفني للسكة الحديد على الدفع بعدد كبير من لاعبيه في إطار تجهيزهم بالشكل القوي قبل انطلاق منافسات دوري القسم الثاني.

ويسعى الجهاز الفني للسكة الحديد بقيادة محمد صلاح لخوض عدد من المباريات الودية خلال الفترة الحالية من أجل تجهيز لاعبيه بشكل قوي لدوري القسم الثاني خاصة وأن الفريق يتطلع للعودة إلى دوري الأضواء والشهرة.

حضر المباراة مجدي عبد الغني رئيس جمعية المحترفين ومحمد عبد الجليل المستشار الفني للجمعية، والعميد حسام السيسي المشرف العام على الكرة بنادي السكة الحديد، والدكتور سيد عيسى المدير الرياضي للنادي، المستشار حسن طنطاوي عضو مجلس إدارة، ومحمد نافع عضو مجلس الإدارة