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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خدمات صدى البلد.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس وحظك اليوم الثلاثاء

صدى البلد

 قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء 9-8-2022، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار وحظك اليوم.

نستعرضها فيما يلي:

سعر الدولار في البنوك اليوم 9-8-2022

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في أول تعاملات  له صباح اليوم، الثلاثاء 9-8-2022، على مستوى البنوك العاملة بمصر والبالغ عددها 38 بنكا حكوميا وخاصا.


طقس اليوم| الأرصاد: حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس اليوم أن يسود اليوم، الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء، ويزيد ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى أربع درجات مئوية.

سعر الذهب اليوم 9-8-2022

استقر  سعر الذهب اليوم في مصر مع بداية  تعاملات الثلاثاء الموافق 9-8-2022، بعد أن زاد أمس بمقدار 40 جنيها في المتوسط على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

حظك اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022
تشير توقعات الأبراج اليوم، إلى أن العثور على نقاط ضعفك الآن سيكون مفيدًا جدًا لك لاحقًا في سوق العمل.

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف
يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبارا للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

 

مواقيت الصلاة 

مواقيت الصلاة فى القاهرة
صلاة الفجر 3:42  ص

صلاة الظهر 12:01 ص

صلاة العصر 38: 3

صلاة المغرب 6:44 م

صلاة العشاء  8:08

 

الإسكندرية        
صلاة الفجر 3:43 ص

صلاة الظهر 12:06

صلاة العصر 3:44

صلاة المغرب 6:50 م

صلاة العشاء 8:17 م.

   

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
صلاة الفجر 3:37

صلاة الظهر 11:57 م

صلاة العصر 3:34 م

صلاة المغرب 6:41 م

صلاة العشاء 8:06  م.        

 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
صلاة الفجر 3:36

صلاة الظهر 11:49

صلاة  العصر 3:22 م

صلاة المغرب 6:29 م

صلاة العشاء 7:50 م.    

 

مواقيت الصلاة في أسوان
صلاة الفجر 3:50  ص

صلاة الظهر 11:55 ص

صلاة العصر 23: 3

صلاة المغرب 6:31 م

صلاة العشاء 7:50
 

سعر الدولار اليوم الثلاثاء طقس اليوم سعر الذهب اليوم الابراج اليوم

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