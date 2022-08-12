عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انضمام هولندا إلى برنامج تدريب الجنود الأوكرانيين في المملكة المتحدة

وزير الدفاع الأوكراني
وزير الدفاع الأوكراني

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، انضمام هولندا إلى البرنامج المساعدة في تدريب الجنود الأوكرانيين في المملكة المتحدة.


وقال الوزير الأوكراني -على حسابه بموقع "تويتر" وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الجمعة- إن "هولندا انضمت إلى البرنامج الذي تقوده المملكة المتحدة لتدريب أفراد القوات المسلحة الأوكرانية. وسيبدأ المدربون الهولنديون مهمتهم في أغسطس. فكلما زاد عدد مقاتلينا المدربين، كلما اقترب انتصارنا".


وشكر ريزنيكوف نظيره الهولندي كاجسا أولونجرن على صداقته ودعمه.


وصلت المجموعة الأولى من الأفراد العسكريين الأوكرانيين إلى المملكة المتحدة في أوائل يوليو للمشاركة في برنامج تدريب عسكري رئيسي جديد. وتتضمن الدورة التدريب على التعامل مع الأسلحة والإسعافات الأولية في ساحة المعركة والحرفية الميدانية وتكتيكات الدوريات وقانون النزاعات المسلحة. وانضمت السويد وفنلندا والدنمارك والنرويج أيضًا إلى البرنامج للمساعدة في تدريب الجيش الأوكراني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أتحدث معكم من سجن المزرعة.. مرتضى منصور يعلن مقاضاة الخطيب بتهمة التزوير

انهيار الذهب.. تراجع في الأسعار وأقل الأعيرة يسجل 696 جنيهاً فقط

ارتفاع أسعار السجائر 5 جنيهات | الأنواع ومقدار الزيادة

زوجها زرع كاميرا في غرفة نومها.. تفاصيل القبض على ريم الرياحي متلبسة بـ الزنا "فيديوجراف"

الحقوا اشتروا| انهيار جديد في أسعار الذهب اليوم الجمعة.. والجرام يسجل أقل من 900 جنيه

بعد الاستعانة بأغنيته.. أحمد شيبة يرد على مرتضى منصور

غير متوقع.. الدولار يتراجع بقوة وهذا سعره أمام الجنيه في البنوك اليوم

مفاجأة .. كلاتنبرج يؤكد صحة هدف الأهلي في فاركو | خاص

ترشيحاتنا

بعد وفاتها فجأة.. بوست حزين لـ لينا الهاني في آخر لحظات حياتها

فرانس فوتبول تُعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس في العالم

إحباط تهريب سبائك ذهبية تحت حذاء مسافر مصري في مطار القاهرة |شاهد

قصواء الخلالي: المصريون القدماء كانوا محبين للتفكير العلمي وبرعوا في الهندسة والفلك

خدش حياء المواطنين.. النادي الأهلي يشكو قناة الزمالك|العقوبة المنتظرة حال ثبوت التجاوزات

لو جايب 60% هتلحق|مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2022 الكليات المتاحة وموعد التقديم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعيش بالمجاري ويسبب الفشل الكلوي.. طبيبة تحذر من سمك السلفر المنتشر بالأسواق|خاص

رجليك بتوجعك.. علاج آلام القدم بـ 7 حيل طبيعية

منهم من ترك الدراسة.. كيف صنع أغنى 5 شباب في العالم ثروتهم؟

الخائنان.. هدير تنهار أمام القاضي: زوجي تزوجني لاستكمال علاقته غير المشروعة مع أختي

فيديو

لماذا اقتحمت الشرطة الفيدرالية مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

مش لاقيينها.. سقوط ربة منزل ورضيعها من كوبري مشاه العزيزية

سلاح ورصاص .. محتجز رهائن في بنك لبناني يهدد بحرق نفسه/ فيديو جراف

الجرام بـ 7 آلاف دولار.. كيف يشفي سم العقارب من السرطان| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "7"

نجاة طه

العوامل المؤثرة في الصحة النفسية للطفل

ولاء عزيز

الهند في حياتنا

نهال علام

أسرى الثانوية العامة

مجدي أبوزيد

ظاهرة العزوف عن الزواج

عبد المعطى أحمد

مفتاح النجاح

د . مجدى بدران

العدوى المتكررة من علامات نقص المناعة

نورهان موسى

مستقبل الأمن السيبراني في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ