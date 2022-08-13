تطوير ورفع كفاءة 64 مدرسة وإدارة تعليمية بالدقهلية

أعلن " الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية" انه تم الاعلان عن طرح انشاء واحلال وتجديد، وتطوير ورفع كفاءة 64 مدرسة وادارة تعليمية بنطاق محافظة الدقهلية خلال عام 2022 من خلال الهيئة العامة للابنية التعليمية وذلك بتكلفة تقديرية 345 مليون جنيه بمراكز ومدن وقري الدقهلية.



وأوضح "مختار" ان مدارس الانشاء والاحلال والتجديد عددها 19 مدرسة تبلغ تكلفتها التقديرية 250 مليون جنيه، ومدارس التطوير ورفع الكفاءة عددها 42 مدرسة تبلغ تكلفتها التقديرية 85 مليون جنيه، واما عن الادارات التعليمية التي تقرر تطويرها ورفع كفاءتها عددها ادارتين وكذا مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وتبلغ تكلفتها الاجمالية 10 مليون جنيه.



وقال "مختار" إن المحافظة بجميع أجهزتها حريصة دائما علي التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المركزية لتحقيق مطالب واحتياجات مواطني الدقهلية في كافة قطاعات المرافق والخدمات وفي مقدمتها المدارس بهدف العمل علي تقليل كثافات الفصول وتحقيق الجودة في التعليم بمراحلة المختلفةعلي مستوي المحافظة.



ومن جانبه، أوضح المهندس هشام عطية مدير عام هيئة الابنية التعليمية بالدقهلية، أن مدارس الإنشاء والإحلال والتجديد تتضمن، الاحلال الكلي لمدرسة أشمون الرمان للتعليم الاساسي بمركز دكرنس، واحلال جزئي لمدرسة كفر الصلاحات الاعدادية الثانوية بمركز بني عبيد، واحلال كلي لمدرسة كفر ابو علي الابتدائية بمركز دكرنس، واحلال جزئي لمدرسة ميت طريف الاعدادية المشتركة بمركز دكرنس، واحلال كلي لمدرسة الحدادة الابتدائية المشتركة بمركز بني عبيد، وتوسع وصيانة مدرسة الشهيد رمضان ابراهيم البسيوني الابتدائية بمركز منية النصر،وتوسع وصيانة مدرسة بلقاس الثانوية الاميرية بنين بمركز بلقاس،واحلال كلي لمدرسة منشاة البدوي للتعليم الاساسي 2 بمركز طلخا، واحلال جزئي للمدرسة الثانوية الزراعية بمدينة دكرنس،واحلال كلي لمدرسة عزبة ابو غانم الابتدائية بمركز طلخا،وتوسع مدرسة دقادوس الرسمية للغات بمركز ميت غمر، وانشاء مدرسة الحاجه وجيهه ابراهيم للتعليم الاساسي بمركز منية النصر،ومدرسة الحاج السيد محمد شيحه الثانوية بدكرنس،وانشاء مدرسة عزه ابو العلا الابتدائية بمركز دكرنس، واحلال كلي وصيانة مدرسة برمبال الجديدة الابتدائية المشتركة بمركز منية النصر، وتوسع وصيانة مدرسة كفر البرامون للتعليم الاساسي بمركز المنصورة، واحلال كلي مدرسة الشهيد صلاح عبد العظيم الجميعي الاعدادية بنات بمركز المطرية، واحلال كلي مدرسة البرجاس الابتدائية بمركز السنبلاوين، واحلال كلي مدرسة الشهيد السيد جمعه دياب الابتدائية بمركز دكرنس.



وأضاف مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، أن مدارس التطوير ورفع الكفاءة تشمل مدارس بقري مراكز المحافظة، ففي مركز ومدينة السنبلاوين تتضمن مدرسة ابو القراميط الابتدائية، ومدرسة المستشارمحمود جعفر الاعدادية، ومدرسة الزريقي الابتدائية، ومدرسة عزبة عرب المحجوب، ومدرسة سعيد برهان الويشي الابتدائية، ومدرسة النهضة الابتدائية، ومدرسة ناصر الابتدائية بديو الوسطي، ومدرسة الشهيد فرج محمد فرج الابتدائية، ومدرسة منشاة عزت، ومدرسة برج النور العرب الابتدائية.



وفي مركز ومدينة المنزلة تتضمن مدرسة الخليفة عبده عوض الفروسات الابتدائية 2، ومدرسة محمد لطفي الامام الاعدادية،ومدرسة الشبول الابتدائية، ومدرسة العزيزة الاعدادية بنات، ومدرسة الرودة الابتدائية، ومدرسة الشيخ شعيب الابتدائية، ومدرسة بني هلال الابتدائية.



وفي مركز ومدينة ميت غمر تتضمن مدرسة احمد شعيب الاعدادية، ومدرسة سرنجا الاعدادية، ومدرسة الحاكمية الابتدائية، ومدرسة ميت الفرماوي الابتدائية 2،ومدرسة السادات الابتدائية، ومدرسة هلا الاعدادية ومدرسة السادات الإعدادية.



وفي مركز ومدينة أجا تتضمن مدارس التطوير ورفع الكفاءة، مدرسة البهو فريك الاعدادية،ومدرسة احمد دويدار الابتدائية،ومدرسة فيشا بنا الاعدادية،ومدرسة الاحرار الابتدائية،ومدرسة تلبنت قيصر،ومدرسة ابو بكر الصديق بشنيسا،ومدرسة محمد عبده الفرماوي، ومدرسة بقطارس الاعدادية،ومدرسة ميت اشنا،ومدرسة احمد ابو بكر امين..

وفي مركز ومدينة بلقاس قال ان مدارس التطوير ورفع الكفاءة تتضمن مدرسة بسنديلة الثانوية،ومدرسة الامام الشافعي الابتدائية،ومدرسة منشأة ابو الفتوح الابتدائية،ومدرسة كفر الغنامة الابتدائية،ومدرسة الشهيد سامح الرفاعي الابتدائية،ومدرسة المعصرة الاعدادية المشتركة،ومدرسة بصار للتعليم الاساسي 33، ومدرسة الشهيد احمد وجدي فتح الله الإعدادية.



وأشار إلى أن التطوير ورفع الكفاءة يشمل ايضا مبني مديرية التربية والتعليم بالدقهلية وكذلك الادارة التعليمية بتمي الامديد،والادارة التعليمية بدكرنس.

