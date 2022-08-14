ننشر السيرة الذاتية لقائد القوات الجوية الجديد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ قراراً جمهورياً بتعيين اللواء طيار أ.ح محمود فؤاد محمد عبد الجواد عبد القادر قائداً للقوات الجوية.

قائد القوات الجوية الجديد

الأسم: لواء طيار أركان حرب / محمود فـؤاد محمد عبد الجواد

الرتبة: لواء طيار أركان حرب

السلاح: قوات جوية

تاريخ الميلاد: 1966/03/19

تاريخ التخرج: 1987/06/30

الكلية: الكلية الجوية

تاريخ الترقية إلى الرتبة الحالية: 2017/01/01

المؤهلات العسكرية

- بكالوريوس الطيـران والعلـوم العسكريـة

- فرقة قادة أسراب جـوية

- ماجستـير العلوم العسكربة أح عام

- دورة تأهيل وإعداد لوظائف التمثيل العسكرى

- زمالة كلية الحرب العليا / أكاديمية ناصر العسكرية

المناصب القيادية الرئيسية

- تولى جميع الوظائف القيادية بالتشكيلات الجوية حتى قائد القوات الجوية

الميداليات والأوسمة

- ميدالية اليوبيل الفضى لنصـــر اكتوبـر 73

- ميدالية اليوبيل الذهبى لثورة 23 يوليو 1952

- ميدالية اليوبيل الفضى لتحرير سينــاء

- ميدالية اليوبيل الماسى للقوات الجوية

- ميداليـة الخدمـة الطويلـة والقدوة الحسنـة

- ميدالية العيد الخمسينى للقوات الجــــــوية

- ميدالية 25 يناير

- ميدالية 30 يونيو

- نوط الواجب من الطبقة الأولى

- نوط الخدمة الممتازة