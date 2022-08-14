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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ننشر السيرة الذاتية لقائد القوات الجوية الجديد

اللواء طيار أ.ح محمود
اللواء طيار أ.ح محمود فؤاد محمد عبد الجواد عبد القادر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ قراراً جمهورياً بتعيين اللواء طيار أ.ح محمود فؤاد محمد عبد الجواد عبد القادر قائداً للقوات الجوية.

قائد القوات الجوية الجديد

الأسم: لواء طيار أركان حرب / محمود فـؤاد محمد عبد الجواد

الرتبة: لواء طيار أركان حرب

السلاح: قوات جوية

تاريخ الميلاد: 1966/03/19

تاريخ التخرج: 1987/06/30

الكلية: الكلية الجوية

تاريخ الترقية إلى الرتبة الحالية: 2017/01/01

 

المؤهلات العسكرية

- بكالوريوس الطيـران والعلـوم العسكريـة

- فرقة قادة أسراب جـوية

- ماجستـير العلوم العسكربة أح عام

- دورة تأهيل وإعداد لوظائف التمثيل العسكرى

- زمالة كلية الحرب العليا / أكاديمية ناصر العسكرية

 

المناصب القيادية الرئيسية

- تولى جميع الوظائف القيادية بالتشكيلات الجوية حتى قائد القوات الجوية

 

الميداليات والأوسمة

- ميدالية اليوبيل الفضى لنصـــر اكتوبـر 73

- ميدالية اليوبيل الذهبى لثورة 23 يوليو 1952

- ميدالية اليوبيل الفضى لتحرير سينــاء

- ميدالية اليوبيل الماسى للقوات الجوية

- ميداليـة الخدمـة الطويلـة والقدوة الحسنـة

- ميدالية العيد الخمسينى للقوات الجــــــوية

- ميدالية 25 يناير

- ميدالية 30 يونيو

- نوط الواجب من الطبقة الأولى

- نوط الخدمة الممتازة

اللواء طيار أركان حرب محمود فـؤاد محمد عبد الجواد
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