ننشر السيرة الذاتية لقائد القوات الجوية الجديد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ قراراً جمهورياً بتعيين اللواء طيار أ.ح محمود فؤاد محمد عبد الجواد عبد القادر قائداً للقوات الجوية.
قائد القوات الجوية الجديد
الأسم: لواء طيار أركان حرب / محمود فـؤاد محمد عبد الجواد
الرتبة: لواء طيار أركان حرب
السلاح: قوات جوية
تاريخ الميلاد: 1966/03/19
تاريخ التخرج: 1987/06/30
الكلية: الكلية الجوية
تاريخ الترقية إلى الرتبة الحالية: 2017/01/01
المؤهلات العسكرية
- بكالوريوس الطيـران والعلـوم العسكريـة
- فرقة قادة أسراب جـوية
- ماجستـير العلوم العسكربة أح عام
- دورة تأهيل وإعداد لوظائف التمثيل العسكرى
- زمالة كلية الحرب العليا / أكاديمية ناصر العسكرية
المناصب القيادية الرئيسية
- تولى جميع الوظائف القيادية بالتشكيلات الجوية حتى قائد القوات الجوية
الميداليات والأوسمة
- ميدالية اليوبيل الفضى لنصـــر اكتوبـر 73
- ميدالية اليوبيل الذهبى لثورة 23 يوليو 1952
- ميدالية اليوبيل الفضى لتحرير سينــاء
- ميدالية اليوبيل الماسى للقوات الجوية
- ميداليـة الخدمـة الطويلـة والقدوة الحسنـة
- ميدالية العيد الخمسينى للقوات الجــــــوية
- ميدالية 25 يناير
- ميدالية 30 يونيو
- نوط الواجب من الطبقة الأولى
- نوط الخدمة الممتازة