مختار جمعة يبحث مع مسؤولي الخارجية دور الأوقاف في ترسيخ قيم المواطنة

بحث وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خلال لقائه اليوم مع مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية السفير عمر سليم، ونائب مساعد وزير الخارجية السفير حاتم حسوبة، دور وزارة الأوقاف بشأن دعم التواصل الثقافي في مجال المؤتمرات، والمنتديات الفكرية، والثقافية الدولية، وما يتصل بترسيخ قيم المواطنة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.



وتناول اللقاء مواجهة الفكر المتطرف ونشر قيم التسامح الديني، والسلام الإنساني، وقضايا المواطنة، والعيش المشترك.

وخلال اللقاء، أهدى وزير الأوقاف السفيرين مجموعات من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير وبعض إصدارات وزارة الأوقاف المترجمة إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.



من جانبهما، أثنى السفيران عمر سليم وحاتم حسوبة، على مجهودات وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة بما تقوم بنشره من إصدارات مؤلفة ومترجمته وتم الاتفاق على مزيد من التنسيق لتعزيز دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي والقوة الناعمة لمصر