إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم بـ فيروس كورونا

أصيبت الإعلامية نجوى إبراهيم بـ فيروس كورونا ،وهو ما دفعها لتأجيل الحلقات الجديدة من برنامجها “ بيت العز ” لحين تماثلها للشفاء.

ووفقا لمصادر مقربة من الإعلامية الكبيرة فإن حالتها الصحية ليست بحاجة للانتقال للعلاج بأحد المستشفيات لكنها تتلقى بروتكول العلاج الخاص بوزارة الصحة بمنزلها .

وكانت وزارة الصحة قد نصحت بتلقى لقاحات الانفلونزا الموسمية، للعمر بداية من ستة أشهر وصاعدا.



وقال الدكتور حسام عبدالغفار، بأحد المداخلات التلفزيونية أن اللقاح يقي من العدوى بنسبة ٦٠٪، والعدوي الشديدة بنسبة تصل ل ٨٠٪، لافتا إلى أنه متوفر هذا اللقاحات بسعر ١٩٠ جنيها.



ونصح عبدالغفار الحوامل وكبار السن والأطفال الصغار وكل من يعاني ضعف في المناعة بتلقي اللقاح لأنه آمن وقادر على الوقاية من أربعة انواع من الفيروسات المختلفة.

وتتمنى أسرة صدى البلد الشفاء العاجل للإعلامية نجوى إبراهيم .