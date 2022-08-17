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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رونالدو ينتقد الإعلام: 5 أخبار فقط صحيحة عني من بين 100 تقرير

صدى البلد

انتقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو  جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد"الأكاذيب" المتعلقة بالتكهنات بشأن مستقبله مع ناديه الانجليزي المتخبّط في بداية الموسم الكروي.

غاب المهاجم عن جولة يونايتد التحضيرية قبل الموسم في تايلاند وأستراليا لأسباب شخصية، فيما أثيرت تكهنات حول رغبته في مغادرة ملعب أولد ترافورد.

أفاد العديد من الصحفيين والتقارير عن رغبة رونالدو باللعب في دوري أبطال أوروبا، لكن يونايتد يؤكد أن اللاعب البالغ 37 عامًا ليس للبيع ويظل جزءًا لا يتجزأ من خطط المدرب الجديد الهولندي إريك تن هيج.

لعب نجم ريال مدريد الاسباني السابق 90 دقيقة كاملة خلال الهزيمة المدوية 4-صفر على أرض برنتفورد السبت الماضي، ما أدّى الى إنهاء يونايتد المرحلة الثانية وهو في ذيل الترتيب بعد هزيمته افتتاحًا أيضًا على أرضه 2-1 ضد برايتون.

وفي ردّ على منشور في حساب أحد المعجبين على موقع تبادل الصور «إنستجرام» أشار خلاله  إلى تقرير يربط رونالدو بالانتقال الى أتلتيكو مدريد الاسباني، قال النجم البرتغالي في تعليقه ان الجماهير "ستعرف الحقيقة، في غضون أسابيع، وسائل الإعلام تكذب".

وتابع "لدي دفتر ملاحظات وفي الأشهر القليلة الماضية، من أصل 100 خبر انتشرت عني، خمسة فقط كانت صحيحة، تخيّلوا كيف هي الامور، التزموا بهذه النصيحة".

ويأمل يونايتد في أن يخالف التوقعات ويحقق أول نتيجة ايجابية على أرضه ضد غريمه ليفربول الاثنين المقبل الذي عانى أيضًا من بداية سيئة بتعادلين تواليًا.

وتعرضت عائلة جلايزر الاميركية المالكة للنادي لانتقادات شديدة بعد البداية المروعة للفريق.

حذّر مدافع يونايتد السابق جاري نيفيل من أن النادي قد ينهي الموسم في النصف الاسفل من ترتيب الدوري إذا لم يحسن استراتيجية التعاقدات.

تُخطط مجموعة لأنصار النادي "ذي 1958" لمسيرة احتجاجية خارج أولد ترافورد ضد المالكين قبل مباراة ليفربول، كما أطلقت العديد من الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لخروج المشجعين من الملعب خلال المباراة.
 

البرتغالي كريستيانو رونالدو بنادي مانشستر يونايتد تايلاند ملعب أولد ترافورد دوري ابطال أوروبا

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