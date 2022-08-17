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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حصريا.. قنوات الحياة تبث حفلات مهرجان محكي القلعة في دورته الـ 30

صدى البلد

تنفرد شبكة قنوات الحياة بالعرض الحصري لحفلات مهرجان محكي القلعة للموسيقى والغناء في دورته الجديدة التي تحمل رقم 30، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقي والأوبرا والباليه.

ويقام المهرجان بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وتضم فعالياته 42 حفلا، وتبدأ جميع الحفلات في تمام الساعة 8 مساء وحددت وزارة الثقافة سعر التذكرة بـ20 جنيها.

وتنطلق الليلة فعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة في تمام الساعة الثامنة مساء على مسرح المحكي، وتستمر الفعاليات حتى يوم 31 أغسطس الجاري.

ويشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، والذين بلغ عددهم 10شخصيات.

وتضم قائمة المكرمين، اسم المايسترو كمال هلال، الشاعر إبراهيم عبد الفتاح، عازف الفيولينة الدكتور محمود عثمان، ممدوح مختار المشرف السابق على قسم الماشيزى بإدارة التجهيزات الفنية، المخرجة كريمة بدير ،مغنى الأوبرا مصطفي محمد، رجب عبد الوهاب مدير عام الإدارة العامة للاستقبال و الاستعلامات و قاعات التدريب و العروض بالأوبرا، المايسترو الدكتور محمد عبد الستار، هويدا عيد مدير عام المكتب الفني للموسيقي و الأوبرا و البالية ، و أسم الراحل محمود الشربيني  مدير عام الإدارة العامة لتفتيش المالي و الإداري بالأوبرا الذي وافته المنية أثناء العمل وقبل المهرجان انطلاق المهرجان.

دار الأوبرا وزارة السياحة والآثار مهرجان وزارة الثقافة محكي القلعة للموسيقى والغناء محكى القلعة

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