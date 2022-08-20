عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ..

الانتهاء من مشروع إنشاء محطة المياه المطورة بقرية الصوامعة شرق بأخميم بتكلفة تتخطى 82 مليون جنيه

محطة المياه المطورة
محطة المياه المطورة

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن الانتهاء من مشروع إنشاء محطة المياه المطورة بقرية الصوامعة شرق، بمركز أخميم، بتكلفة 82 مليون و 142 ألف جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها خدمات مياه الشرب والصرف الصحي .

وأوضح المحافظ أن المحطة أقيمت على مساحة 3200 متر مربع، بطاقة 90 لتر/ثانية، لتخدم قرية الصوامعة شرق وتوابعها، والبالغ عدد سكانها 32 ألف نسمة، مشيرا إلى تصميم المحطة لاستيعاب التوسعات المستقبلية؛ لتخدم 45 ألف نسمة حتى عام 2055م .

ومن جانبه قال المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن المشروع يتكون من " محطة التنقية، ومأخذ للمياه على ترعة " نجع حمادي " الشرقية، ويتم نقل المياه بواسطة خط ناقل بطول 2 كيلومتر، لافتا إلى انتهاء جميع الأعمال الإنشائية والبدء في التشغيل التجريبي، وأخذ العينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات، تمهيدا للتشغيل الرسمي للمحطة .

e3b8619a-95e1-4174-a1cf-1e5640db15a8
e3b8619a-95e1-4174-a1cf-1e5640db15a8
50557119-3a91-4e30-8b7f-3d95358c3627
50557119-3a91-4e30-8b7f-3d95358c3627
a4ed72ee-5d35-45cd-a3ae-91032a93b39c
a4ed72ee-5d35-45cd-a3ae-91032a93b39c
d0fbe5b8-2346-47c4-a0b9-c770d1caf898
d0fbe5b8-2346-47c4-a0b9-c770d1caf898
021d753c-eac4-4431-9b76-0eee573e6935
021d753c-eac4-4431-9b76-0eee573e6935
57b9aadd-452e-49cb-ac0b-5a241cb0d158
57b9aadd-452e-49cb-ac0b-5a241cb0d158
برنامج التنمية المحلية صعيد مصر محطة المياه المطورة الخدمات مياة الشرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري الشبكة بسرعة.. انهيار أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 128 جنيهًا

أنا مصورتش مراتك ياحبشي.. سبب انتحار شاب كفر الدوار لايف على فيسبوك

أول صفقة رسمية | الأهلي يضم حارس الزمالك

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2022

الأهلي يقترب من ضم صفقة جديدة .. تفاصيل

صفقة الموسم .. نجم النصر السعودي يوافق على الانتقال لـ الأهلي

بعد تراشق مرتضى منصور والأهلي.. العدل تطلب عدم الزج باسمها في سجالات الأحكام القضائية

إسعافات أولية للتعامل مع من تناول حبوب الغلة

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة سوهاج: زيارة المواقع التاريخية ترفع الوعي الوطني لدى الطلاب

ترشيحاتنا

التعليم: التظلمات وراء تجمع طلاب الثانوية العامة وأسرهم بالمدينة التعليمية

خلال أسبوع.. ضبط 82.6 ألف قضية لسرقة الكهرباء بـ 67 مليون جنيه

رئيس محلية النواب يحسمها| نموذج عشرة رخصتك للبناء وتجديد وصيانة منزلك بالقانون

تايوان: 17 طائرة و5 سفن صينية تعمل حول الجزيرة

بالألوان هنكافح الإدمان.. أنشطة لرفع وعي الأطفال حول خطورة المخدرات

مصر تدين هجوما إرهابيا استهدف فندقا في العاصمة الصومالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. صور تكشف عن أناقة زوجة حمدي الميرغني

قصة سانا مارين بعد التسريبات.. كيف دافعت رئيسة وزراء فنلندا عن نفسها|صور

احترسي من أضرار اللهاية على طفلك.. وهكذا يتم استخدامها

والدتها ممثلة شهيرة| جيهان قمري"تريند" بقبلات عادل إمام

فيديو

احتراما لبناتى.. محمد التاجي: رفضت المشاركة في هذا الدور بفيلم عمارة يعقوبيان| فيديو

والدتها ممثلة شهيرة| جيهان قمري"تريند" بقبلات عادل إمام

شاب ينهي حياته بتناول حبوب الغلة في بث مباشر لخلافات عائلية

نادية الجندي: جيوش إلكترونية مدفوعة وراء ادعاء أن هذا الرجل ابني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

سياسة ولا!

إلهام أبو الفتح

ماذا نريد من الوزراء الجدد؟

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان " 8 "

محمود أبو حبيب

إعلام آخر زمن

محمد مخلوف

السيسي مكتشف مدينة الأحلام

نهال علام

وثيقة ملكية الدولة

د.مجدي بدران

هل هناك علاقة بين جودة النوم والطعام ؟.. اعرف الإجابة

إبراهيم شعبان

كنيسة أبو سيفين.. الوحدة والدموع

اﻟﻤﺰﻳﺪ