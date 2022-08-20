الانتهاء من مشروع إنشاء محطة المياه المطورة بقرية الصوامعة شرق بأخميم بتكلفة تتخطى 82 مليون جنيه

ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ..

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن الانتهاء من مشروع إنشاء محطة المياه المطورة بقرية الصوامعة شرق، بمركز أخميم، بتكلفة 82 مليون و 142 ألف جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها خدمات مياه الشرب والصرف الصحي .

وأوضح المحافظ أن المحطة أقيمت على مساحة 3200 متر مربع، بطاقة 90 لتر/ثانية، لتخدم قرية الصوامعة شرق وتوابعها، والبالغ عدد سكانها 32 ألف نسمة، مشيرا إلى تصميم المحطة لاستيعاب التوسعات المستقبلية؛ لتخدم 45 ألف نسمة حتى عام 2055م .

ومن جانبه قال المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن المشروع يتكون من " محطة التنقية، ومأخذ للمياه على ترعة " نجع حمادي " الشرقية، ويتم نقل المياه بواسطة خط ناقل بطول 2 كيلومتر، لافتا إلى انتهاء جميع الأعمال الإنشائية والبدء في التشغيل التجريبي، وأخذ العينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات، تمهيدا للتشغيل الرسمي للمحطة .

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