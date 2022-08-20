لاعبو الأهلي يستمتعون بإجازتهم الصيفية بعد قرار استكمال الدوري بالناشئين.. صور

استغل بعض لاعبي الأهلي، قرار مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، باستكمال بطولة الدوري المصري الممتاز، بالناشئين إلى جانب العائدين من الإصابة، لقضاء عطلتهم الصيفية.

وجاء قرار اللعب بالناشئين ضمن مجموعة من القرارات التي كشف عنها مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مؤخرا.

وظهر كل من محمد مجدي قفشة، وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، قبل العودة الى الاستعدادات للموسم الكروي الجديد وأجواء البطولات وسباق المنافسات في الموسم الجديد.

وشهدت مباريات الأهلي في المباريات الأخيرة، استبعاد بعض الأساسيين، حيث حرص البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني، على إراحتهم، ويتقدمهم محمد الشناوي وأيمن اشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة لمنحهم راحة سلبية وعمرو السولية ومحمد شريف وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر واكرم توفيق وعمار حمدي وأحمد نبيل كوكا للإصابة.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم بإستاد التتش قبل أن يعلن ريكاردو سواريش المدير الفنى القائمة التى سيغادر بها إلى الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها مساء الأحد بالدوري المصري.

يذكر أن فريق الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة.

لاعبو الأهلي يستمتعون بإجازتهم الصيفية