عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعبو الأهلي يستمتعون بإجازتهم الصيفية بعد قرار استكمال الدوري بالناشئين.. صور

لاعبو الأهلي
لاعبو الأهلي

استغل بعض لاعبي الأهلي، قرار مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، باستكمال بطولة الدوري المصري الممتاز، بالناشئين إلى جانب العائدين من الإصابة، لقضاء عطلتهم الصيفية.

وجاء قرار اللعب بالناشئين ضمن مجموعة من القرارات التي كشف عنها مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مؤخرا.

وظهر كل من محمد مجدي قفشة، وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، قبل العودة الى الاستعدادات للموسم الكروي الجديد وأجواء البطولات وسباق المنافسات في الموسم الجديد.

أول صفقة رسمية | الأهلي يضم حارس الزمالك

موقف بيرسي تاو في الأهلي .. تفاصيل

وشهدت مباريات الأهلي في المباريات الأخيرة، استبعاد  بعض الأساسيين، حيث حرص البرتغالي ريكاردو سواريش  المدير الفني، على إراحتهم، ويتقدمهم محمد الشناوي وأيمن اشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة لمنحهم راحة سلبية وعمرو السولية ومحمد شريف وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر واكرم توفيق وعمار حمدي وأحمد نبيل كوكا للإصابة.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم بإستاد التتش قبل أن يعلن ريكاردو سواريش المدير الفنى القائمة التى سيغادر بها إلى الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها مساء الأحد بالدوري المصري.

يذكر أن فريق الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة.

لاعبو الأهلي يستمتعون بإجازتهم الصيفية

الأهلى محمود الخطيب الدوري المصري محمد مجدي قفشة ياسر ابراهيم أيمن أشرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري الشبكة بسرعة.. انهيار أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 128 جنيهًا

أنا مصورتش مراتك ياحبشي.. سبب انتحار شاب كفر الدوار لايف على فيسبوك

أول صفقة رسمية | الأهلي يضم حارس الزمالك

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2022

الأهلي يقترب من ضم صفقة جديدة .. تفاصيل

صفقة الموسم .. نجم النصر السعودي يوافق على الانتقال لـ الأهلي

بعد تراشق مرتضى منصور والأهلي.. العدل تطلب عدم الزج باسمها في سجالات الأحكام القضائية

إسعافات أولية للتعامل مع من تناول حبوب الغلة

ترشيحاتنا

الداخلية تعيد 3 مليارات جنيه لخزينة الدولة في قضايا تهرب ضريبى

التعليم: التظلمات وراء تجمع طلاب الثانوية العامة وأسرهم بالمدينة التعليمية

خلال أسبوع.. ضبط 82.6 ألف قضية لسرقة الكهرباء بـ 67 مليون جنيه

رئيس محلية النواب يحسمها| نموذج عشرة رخصتك للبناء وتجديد وصيانة منزلك بالقانون

تايوان: 17 طائرة و5 سفن صينية تعمل حول الجزيرة

بالألوان هنكافح الإدمان.. أنشطة لرفع وعي الأطفال حول خطورة المخدرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. صور تكشف عن أناقة زوجة حمدي الميرغني

قصة سانا مارين بعد التسريبات.. كيف دافعت رئيسة وزراء فنلندا عن نفسها|صور

احترسي من أضرار اللهاية على طفلك.. وهكذا يتم استخدامها

والدتها ممثلة شهيرة| جيهان قمري"تريند" بقبلات عادل إمام

فيديو

احتراما لبناتى.. محمد التاجي: رفضت المشاركة في هذا الدور بفيلم عمارة يعقوبيان| فيديو

والدتها ممثلة شهيرة| جيهان قمري"تريند" بقبلات عادل إمام

شاب ينهي حياته بتناول حبوب الغلة في بث مباشر لخلافات عائلية

نادية الجندي: جيوش إلكترونية مدفوعة وراء ادعاء أن هذا الرجل ابني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

سياسة ولا!

إلهام أبو الفتح

ماذا نريد من الوزراء الجدد؟

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان " 8 "

محمود أبو حبيب

إعلام آخر زمن

محمد مخلوف

السيسي مكتشف مدينة الأحلام

نهال علام

وثيقة ملكية الدولة

د.مجدي بدران

هل هناك علاقة بين جودة النوم والطعام ؟.. اعرف الإجابة

إبراهيم شعبان

كنيسة أبو سيفين.. الوحدة والدموع

اﻟﻤﺰﻳﺪ