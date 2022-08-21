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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

إنجازات ملف حقوق الإنسان لـ المصريين بالخارج في عهد الرئيس السيسي.. المشاركة السياسية بالتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاءات الأبرز

وزيرة الهجرة تستقبل
وزيرة الهجرة تستقبل رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لبحث

وزيرة الهجرة تستقبل رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لبحث تنسيق الجهود التنفيذية والتشريعية

النائب طارق رضوان: وزارة الهجرة لها دور كبير في ملف حقوق الإنسان بتواصلها المستمر مع المصريين بالخارج وربطهم بوطنهم الأم 

المشاركة السياسية بالتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاءات

 

يظل ملف المصريين بالخارج أحد أهم ملفات الدولة مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث حققت وزارة الهجرة إنجازات في ملف حقوق الإنسان الخاصة بالطيور المهاجرة وقد
استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في إطار تنسيق الجهود التنفيذية والتشريعية والتواصل مع أعضاء البرلمان، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

استهلت السفيرة سها جندي اللقاء، بالتأكيد على أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم تحقيق العديد من الإنجازات في ملف حقوق الإنسان فيما يخص المصريين بالخارج، حيث أصبح لديهم حقوق المشاركة السياسية بالتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاءات، فضلًا عن الاستماع لهم ولأفكارهم والعمل على تنفيذ مطالبهم.

وتطرقت وزيرة الهجرة إلى تطورات ملف حقوق الإنسان فيما يخص المصريين بالخارج، حيث تم استعراض المزيد من آليات التواصل معهم والكيانات المصرية بالخارج حيث تم عقد النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج الأسبوع الماضي، وتم الاستماع لأفكارهم واقتراحاتهم في وجود ممثلي الوزارات المعنية بتوفير الخدمات للمصريين بالخارج، لافتة إلى أنه سيتم عقد لقاءات دورية مع الجاليات لتحقيق المزيد من هذا التواصل الفعال.

ومن جانبه أشار النائب طارق رضوان إلى أنه تم تحقيق خطوات ملموسة في تنمية حقوق الإنسان سواء بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تجسدت في الكثير من النماذج الممثلة لمختلف أوجه حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن وزارة الهجرة لها دور كبير في هذا الملف لتواصلها المستمر مع المصريين بالخارج وزيادة ربطهم بوطنهم الأم.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمحلس النواب    أن قضايا المصريين بالخارج أمن قومي بالنسبة لمصر، مؤكدًا أن استمرار جسور التواصل مع الكيانات والمصريين بالخارج أمر مهم لتلبية طلباتهم والاستماع لأفكارهم ومقترحاتهم.

وقد انتهى الاجتماع إلى تشكيل مجموعة عمل مشتركة لتداول أية تحديات للمصريين بالخارج في مجالات حقوق الإنسان.

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