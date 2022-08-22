محمد صلاح: ننافس مانشستر سيتي وأرسنال وتشيلسي على الدوري الإنجليزي

أجرى الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، حوارا مطولا تطرق خلاله للحديث عن الكثير من الأمور، أبرزها انطلاقة فريقه السيئة بالتعادل في أول جولتين من الدوري الإنجليزي، ومواجهة مانشستر يونايتد اليوم الإثنين، والذي خسر أول جولتين بالبريمرليج.

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر شبكة "ديلي فوتبول": "لا أريد أن أضع المزيد من الملح على الجراح، ولكنهم بالطبع متحمسين للمباراة لذلك لنرى ما سيحدث".

وتابع: "بالنسبة لنا لم نبدأ الموسم بالشكل الذي كنا نرغب به ولكن لا يمكننا تغيير الماضي وتركيزنا على الحاضر".

وعن الفرق التي ستشعل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، قال: "المنافسة ستكون بيننا وبين مانشستر سيتي وأرسنال وتشيلسي"، مضيفا: "من المبكر الحديث عن تتويج ليفربول باللقب هذا الأمر صحيح نبعد عن المتصدر، ولكن في نفس الوقت الموسم الماضي عدنا من بعيد ونافسنا حتى آخر رمق".

وأضاف: "لقب هداف الدوري؟ الكل يتنافس على لقب الهداف، هاري كين وهالاند وخيسوس، سوف ينافسون بالطبع، ولكن هدفي هذا الموسم هو حصد البريميرليج".

أما حول تمديد عقده مع ليفربول، علّق: "الجماهير سبب رغبتي في تجديد العقد أشعر بالتقدير في ليفربول".

واعترف محمد صلاح، أنه دائما ما يرغب في تحقيق دوري أبطال أوروبا، ولكن هذا الموسم يرغب في حصد الدوري الإنجليزي أكثر من أي مرة.

وتحدث صلاح عن زميله السنغالي السابق ساديو ماني، قائلا: "إنه لاعب رائع وأعطى كل ما لديه لليفربول ومن الصعب تعويضه بسهولة بعدما قضى 6 أعوام هنا".

وأتم "مو صلاح": "لا أرى أن بيني وبين ساديو ماني منافسة لأن الموسم الماضي كنت متقدم عليه من ناحية الأهداف ولكن بنفس الوقت أرى أن هذا يساعدني على تطوير نفسي وتحقيق أهدافي" .