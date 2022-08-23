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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حلال ملتقى لوجوس

البابا تواضروس يشيد بجهود وزارة الهجرة في رعاية الشباب المغتربين

ملتقى لوجوس الثالث
ملتقى لوجوس الثالث للشباب الأقباط بالخارج

 

قام كل من قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بافتتاح جناح وزارة الهجرة المقام بمعرض لوجوس في الدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

  وذلك على هامش فاعليات ملتقى لوجوس الثالث للشباب الأقباط بالخارج، والذي يعقد حاليا في مصر في الفترة من 20 إلى 27 أغسطس الجاري تحت رعاية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وحظي لأول مرة بلقاء مجموعة الشباب مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.

وتفقد قداسة البابا تواضروس الثاني جناح وزارة الهجرة برفقة الوزيرة سها جندي، واستمعا إلى شرح واف عن الملفات والمبادرات التي تقدمها الوزارة الهجرة لشباب مصر بالخارج.
 

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وقد أشاد البابا تواضروس الثاني بجناح وزارة الهجرة والجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل رعاية أبنائنا الشباب في الخارج.

ومن جانبها، أشادت السفيرة سها جندي بدور ملتقى لوجوس كحدث وطني يعرض لشباب مصر بالخارج التجربة المصرية وإنجازاتها في كافة المجالات، مشيرة إلى أن مشاركة وزارة الهجرة في الملتقى فعالة ومميزة للغاية.

وتابعت: "قد أتيحت لنا الفرصة لتنظيم جناح بالمعرض يستعرض عدد من ملفات الوزارة وهذا ما يجعلنا فخورين بما حققناه، واليوم لدينا فرصة ذهبية حتى يتعرف كل المشاركين بالملتقى من الشباب المستهدف لدى وزارة الهجرة على ما تبذله الوزارة من جهد في هذه الملفات المهمة والحيوية والتي ترتبط في الأساس باستراتيجية تنمية الإنسان المصري".

وشارك في الجناح عدد من أعضاء وزارة الهجرة وعدد من شركاء الوزارة في الملفات والمبادرات المطروحة،  وهم مؤسسة دار نهضة مصر للنشر، ومؤسسة شيزلونج لخدمات الدعم النفسي.

فيما استمع أيضا زوار الجناح من الشباب إلى شرح عن مبادرات وزارة الهجرة المعروضة في الجناح وتبادلوا الحوار والنقاش مع فريق الوزارة، كما أعربوا عن إعجابهم بكل ما تقدمه الوزارة، مثمنين جهد التواصل مع المصريين بالخارج ونتائج تلك المبادرات التي من شأنها ربط كل شرائح المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وهو ما تهدف إليه الجمهورية الجديدة.

ويضم جناح وزارة الهجرة بالمعرض عروضًا توضيحية وكتيبات تعريفية باللغتين العربية والإنجليزية تحتوي على ما تم إنجازه في الأنشطة والملفات التي تنفذها الوزارة والتي من شأنها رعاية شباب مصر في الخارج وتقديم خدمات لهم، أبرزها مبادرات "مركز حوار شباب مصر الدارسين بالخارج – ميدسي"، و"اتكلم متخافش مصر معاك"، و"اتكلم عربي".

ففي إطار الحرص الدائم من وزارة الهجرة على مد جسور التواصل بين شباب مصر في الخارج ووطنهم الأم، أطلقت الوزارة في يونيو 2020 أول برنامج تقدمه الدولة للشباب المصري الدارسين في الخارج تحت عنوان "مبادرة شباب الدارسين بالخارج"؛ من أجل تعزيز صلتهم بالوطن وللاستفادة من المهارات والعلوم التي اكتسبوها، وبمطلع 2021، أطلقت الوزارة "الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج"، والتي جاءت لخلق مكون رئيسي لجميع الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة لأبناء الدارسين بالخارج، وكذلك إنشاء مظلة واحدة تجمع أبناء المصريين المغتربين لزيادة ربطهم بوطنهم، كما تم إطلاق مركز وزارة الهجرة للحوار للشباب المصريين الدراسين بالخارج ليعمل كمظلة حوارية ومعرفية خاصة بشبابنا في الخارج.

فيما قدم ممثلي مؤسسة شيزلونج عرضا توضيحي أمام قداسة البابا ووزيرة الهجرة عن مبادرة "اتكلم متخافش مصر معاك" والتي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة شيزلونج الرائدة في مجال الصحة النفسية عبر الإنترنت، وذلك لتقديم خدمة الاستشارات النفسية وكل أوجه الدعم النفسي لأبنائنا في الخارج من الشباب، بسبب تعرضهم لثقافات مختلفة مما قد يشكل لديهم بعض الصعوبات في التكيف مع تلك الثقافات والعادات المختلفة.

كما قدم ممثل مؤسسة دار نهضة مصر للنشر عرضا توضيحيا أمام قداسة البابا ووزيرة الهجرة أيضا عن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتي أطلقتها وزارة الهجرة للحفاظ على الهوية المصرية وربط شباب المصريين بالخارج بالوطن، ليجيدوا التحدث باللهجة المصرية، حتى لا يشعروا بالاغتراب عند التحدث مع أقرانهم أو أقاربهم، وحظيت المبادرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كلف السيد الرئيس وزارة الهجرة بالعمل على البث المباشر للأحداث المصرية الهامة (سياسية، رياضية، ثقافية وفنية..)، وبث المعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصري، وكذلك التعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها.

وتُولي وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أهمية خاصة لملف شباب مصر بالخارج، باعتبارهم قادة المستقبل وسفراء لوطنهم حول العالم، وعلى عاتقهم مهمة كبرى من توضيح حقيقة ما يتم إنجازه في مصر بين أقرانهم في الدول التي يقيمون بها، وقد تجلى اهتمام الوزارة بهذا الملف في ربط الشباب بالخارج بالوطن، ضمن ملتقيات الجيلين الثاني والثالث للمصريين بالخارج، التي تقيمها الوزارة في إطار المحور الخاص بالتوعية والحماية؛ من أجل تعريف أبنائنا في الخارج بالأمن القومي وتحديات المرحلة الراهنة، بجانب توعيتهم بأهمية الترويج لمنجزات الدولة المصرية في مختلف المجالات، تحقيقًا للاستراتيجية الوطنية التي وضعتها الدولة المصرية لحماية أبنائنا بالخارج واستيعاب طاقاتهم للاستفادة من قدراتهم الشخصية والعلمية ضمن خطة مصر للتنمية المستدامة.

البابا تواضروس يشيد بجناح وزارة الهجرة وكل الجهود المبذولة لرعاية شبابنا بالخارج
البابا تواضروس يشيد بجناح وزارة الهجرة وكل الجهود المبذولة لرعاية شبابنا بالخارج
البابا تواضروس يشيد بجناح وزارة الهجرة وكل الجهود المبذولة لرعاية شبابنا بالخارج
البابا تواضروس يشيد بجناح وزارة الهجرة وكل الجهود المبذولة لرعاية شبابنا بالخارج
البابا تواضروس يشيد بجناح وزارة الهجرة وكل الجهود المبذولة لرعاية شبابنا بالخارج
البابا تواضروس يشيد بجناح وزارة الهجرة وكل الجهود المبذولة لرعاية شبابنا بالخارج
البابا تواضروس يشيد بجناح وزارة الهجرة وكل الجهود المبذولة لرعاية شبابنا بالخارج
البابا تواضروس يشيد بجناح وزارة الهجرة وكل الجهود المبذولة لرعاية شبابنا بالخارج
البابا تواضروس يشيد بجناح وزارة الهجرة وكل الجهود المبذولة لرعاية شبابنا بالخارج
البابا تواضروس يشيد بجناح وزارة الهجرة وكل الجهود المبذولة لرعاية شبابنا بالخارج
البابا تواضروس يشيد بجناح وزارة الهجرة وكل الجهود المبذولة لرعاية شبابنا بالخارج
البابا تواضروس يشيد بجناح وزارة الهجرة وكل الجهود المبذولة لرعاية شبابنا بالخارج
البابا تواضروس يشيد بجناح وزارة الهجرة وكل الجهود المبذولة لرعاية شبابنا بالخارج
البابا تواضروس يشيد بجناح وزارة الهجرة وكل الجهود المبذولة لرعاية شبابنا بالخارج
البابا تواضروس يشيد بجناح وزارة الهجرة وكل الجهود المبذولة لرعاية شبابنا بالخارج
البابا تواضروس يشيد بجناح وزارة الهجرة وكل الجهود المبذولة لرعاية شبابنا بالخارج
البابا تواضروس يشيد بجناح وزارة الهجرة وكل الجهود المبذولة لرعاية شبابنا بالخارج
البابا تواضروس يشيد بجناح وزارة الهجرة وكل الجهود المبذولة لرعاية شبابنا بالخارج
البابا تواضروس السفيرة سها جندي وزارة الهجرة معرض لوجوس في وادي النطرون وزيرة الهجرة سها جندي المصريين بالخارج ملتقى لوجوس الشباب الأقباط بالخارج

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