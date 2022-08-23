يتواجد المطرب عمرو دياب بالدوحة لإحياء حفل كأس سوبر لوسيل يوم التاسع من سبتمبر القادم بحضور 80 ألف متفرج على استاد لوسيل المونديالي.

‏عمرو دياب يحيي حفل كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي

وسيحيي دياب الحفل داخل الاستاد الأضخم جماهيريا في قطر والذي سيستضيف المباراة النهائية للمونديال المرتقب في ديسمبر 2022.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الهلال السعودي، يوم 9 سبتمبر المقبل، على استاد لوسيل في قطر، في بطولة كأس سوبر لوسيل.

بطولة كأس سوبر لوسيل هي مباراة ودية تجمع بين بطل الدوري المصري وبطل الدوري السعودي، في هامش استعدادات قطر لتنظيم بطولة كأس العالم 2022.

وقال حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث:" تمثل بطولة كأس سوبر لوسيل المحطة الأخيرة في مسيرتنا قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022".

زتابع الذوادي:" هذا الصرح الرياضي الرائع هو درة استادات مونديال قطر، الذي سيكون محور اهتمام العالم ومحط أنظاره عند استضافة المباراة النهائية يوم 18 سبتمبر.