مرتضى منصور: حصلت على أفضل رئيس نادي 5 مرات من جميع المؤسسات..فيديو

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه نال جائزة أفضل رئيس نادٍ في مصر خلال 5 أعوام متتالية ، من جميع مؤسسات مصر.

وأضاف المستشار مرتضى منصور في تصريحات متلفزة عبر قناة الزمالك:"توليت رئاسة الزمالك بالتزامن من رئاسة الخطيب للأهلي، ورغم ذلك جميع مؤسسات مصر منحتني جائزة أفضل رئيس في 5 مناسبات متتالية".

وأكمل:"مؤسسة الأهرام وغيرها من المؤسسات منحتني الجائزة على مدار السنوات الماضية".

كلام نهائي.. مرتضى منصور يحسم موقف زيزو من الاستمرار مع الزمالك.. فيديو

وكشف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن الموقف النهائي من استمرار أحمد سيد زيزو، نجم فريق الكرة الأول مع القلعة البيضاء.

وأضاف مرتضى في تصريحات عبر شاشة قناة الزمالك:" أحمد سيد زيزو أبلغني باستمراره في الزمالك ورغبته في البقاء داخل القلعة البيضاء".

وواصل:"خلال احتفالية التتويج بدرع الدوري الممتاز جاء زيزو لي وقال :"أريد الاستمرار في الزمالك ولن أرحل أبدًا".

وكانت أنباء قوية قد ترددت عن رغبة الريان القطري في الحصول على خدمات أحمد سيد زيزو مقابل 10 مليون دولار.

عرضان من أوروبا.. حسم مصير زيزو فى الزمالك خلال ساعات.. فيديو

أكد الإعلامي إسلام صادق أن أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك عقد جلسة خاصة مع إدارة النادي الزمالك في الساعات الماضية من أجل مناقشة تجديد عقده مع الفريق الأبيض ودراسة فكرة الاحتراف الخارجي في الموسم المقبل بموافقة الطرفين.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" أحمد سيد زيزو يرفض فكرة استخدام الشرط الجزائي والرحيل عن نادي الزمالك بصورة غير جيدة على الرغم من امتلاكه عرضين من الدوري التركي والدوري الفرنسي وتحديداً نادي رين الفرنسي للحصول على خدماته الفنية في الموسم المقبل".

وتابع:" مستوى أحمد سيد زيزو مع الزمالك في تطور كبير وحرام يستمر في الدوري المصري الموسم القادم ومن الأفضل له خوض تجربة الاحتراف الخارجي ولكن في دوري كبير وقوي ومشهور".

وأضاف:" احمد سيد زيزو رفض عقد أكثر من جلسة مع مسئولي الأهلي والموسم الحالي هو الأخير لزيزو مع الزمالك، لابد من احتراف زيزو بدوري أوروبي كبير يليق به وبإمكانياته كون عنصر اساسي فى تشكيل منتخب مصر خلال الفترة الماضية".