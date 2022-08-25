النجاح من الله.. عز العرب ونجيب مستشارين لمحافظ البنك المركزي

أكد هشام عز العرب، الرئيس السابق للبنك التجاري الدولي CIB، قرار تعيينه مستشارًا لمحافظ البنك المركزي المصري.

وقال عز العرب في تصريحات علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إن شاء الله ربنا يوفقنا في المهمة وأنا متأكد بأن النجاح من الله".

وفور تعيين حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي خلفًا لطارق عامر، مستشار رئيس الجمهورية حاليا والمحافظ السابق للبنك المركزي المصري، كان هشام عز العرب أول المهنئين لعبدالله متمنيا له المزيد من التوفيق في عمله .

وقال عز العرب عن عبد الله علي صفحته الشخصية :" الف مبروك المحترم حسن عبد الله وبالتأكيد هيساعدوه في المهمة الصعبة وبالتوفيق ان شاء الله".

وكان حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي قد اجري لقاء وديا مع رؤساء البنوك في أحد فنادق القاهرة للاطلاع علي تحديات المرحلة الراهنة وضرورة تكثيف الجهود لتحسن الجهاز المصرفي .

وقرر عبد الله تعيين كل من هشام عز العرب الرئيس السابق للبنك التجاري الدولي CIB و محمد نجيب الرئيس السابق للبنك الشركة المصرفية سايب، في منصب مستشارين اثنين لمحافظ البنك المركزي .