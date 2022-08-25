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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بالأسماء.. القوي العاملة: تحويل 1.6 مليون جنيه مستحقات 46 مصري غادروا الأردن

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة

استطاع مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تحويل القائمة الـ 92 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 46 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا. 

تلقت الوزارة تقريرا بذلك من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن،  أشار فيه إلي أن المستحقات بلغت  85 ألفاً و 184 دولاراً ،أى ما يعادل  مليون و627 ألف جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

وناشد  الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء  علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ، على  المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، فضلا أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.
وفيما يلي الأسماء المستحقة:

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