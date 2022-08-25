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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيناتور أمريكي: وجود الناتو مأساة كبرى.. وواشنطن تمنع أوكرانيا من تحقيق السلام

حرب روسيا وأوكرانيا
حرب روسيا وأوكرانيا

قال السيناتور الأمريكي السابق، ريتشارد بلاك، إن وجود حلف شمال الأطلسي “الناتو” أحد المآسي الكبرى للحضارة الغربية بأكملها.

وحسب وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، قال بلاك: “أعتقد أن إحدى المآسي العظيمة للحضارة الغربية هي وجود حلف الناتو”. 

وأضاف: "لفترة معينة في الماضي، كان الناتو قوة ايجابية، لكنه تحول الان الى عنصر يزعزع الاستقرار في العلاقات الدولية".

كما وصف السيناتور الأمريكي السابق، التوسع الإضافي لحلف شمال الأطلسي “الناتو” من خلال انضمام فنلندا والسويد بأنه "رهيب”.

الأمريكيون لا يعرفون أن أوكرانيا تخسر الحرب

إلي ذلك، قال بلاك، إن أمريكا لن تسمح لـ أوكرانيا ببدء محادثات السلام حتى انتخابات الكونجرس النصفية في نوفمبر 2022.

وقال: “أمريكا بالتأكيد لن تسمح بأي مفاوضات لتحقيق السلام في الوقت الحالي”.

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وفقًا لبلاك، فإن تغطية الأحداث في أوكرانيا في وسائل الإعلام الأمريكية لا تسمح للمجتمع بتشكيل صورة موضوعية للوضع الحالي.

وقال: "الأمريكيون لا يعرفون أن أوكرانيا تخسر عمليات عسكرية. هناك مجموعة صغيرة نوعا ما من الناس الذين يفهمون الوضع الحقيقي".

وأضاف: “الناتو يريدك أن تصدق أن الأعمال العدائية بدأت في فبراير من هذا العام. لكنها لم تبدأ في ذلك الوقت، ولكن تم التخطيط لها قبل عام 2014. وهذا نتيجة للأعمال المتهورة لـ باراك أوباما، حيث طالب الرئيس أوباما باتخاذ إجراءات أكثر عدوانية من قبل أمريكا في أوكرانيا”.

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