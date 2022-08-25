مش هعمل صبغة تاني.. فنانة تصدم جمهورها بلون شعرها الحقيقي | شاهد

أثارت الفنانة عارفة عبد الرسول جدلا كبيرا بعد أن نشرت صورة لها من خلال حسابها على “فيسبوك” بشعر أبيض، وقد اعتقد الكثير من متابعيها أنها صبغة جديدة ولوك مختلف، ولكن الفنانة عارفة عبد الرسول فاجأت الجميع بأن هذا لون شعرها الطبيعي بعدما توقفت عن استخدام الصبغة تماما.

تعد عارفة عبد الرسول من الفنانات المثيرات للجدل دائما، ومن أبرز المرات التي تصدرت فيها تريند عندما نشرت صورة لها وهي مرتدية المايوه، حيث تعرضت وقتها لهجوم شديد.





عارفة عبد الرسول

تصدرت عارفة عبد الرسول التي تبلغ من العمر 68 عاما، التريند بعدما هاجمت أيضا إحدى الصحفيات وكتبت: "ما صدقت أنام بعد مارجعت من السفر وأنا في أشد التعب، تليفونى سايلنت جنب مني بس فيه رقم قعد يزن ورا بعض تخلص الرنة يرن تاني، أنا صراحة خوفت ليكون فيه خبر وفاة مثلا ولا حد عايزني تصوير دلوقتي حالًا والكلام ده وارد، رديت وأنا قلبي في رجلي.. أنا الصحفية كذا، قلتلها يادمك يا شيخة وقفلت السكة، أول مره في حياتي أعمل كده، بس اتغظت قوي.. هو فيه كده".

