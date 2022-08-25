الصحة العالمية تطلق أعلى مستوى من الإنذار بشأن جدري القرود.. تفاصيل

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، إن حالات الإصابة بمرض جدري القرود تراجعت بمقدار الخمس الأسبوع الماضي مع انخفاض الإصابات في أوروبا ، لكن تفشي المرض يمر بمرحلة انتقال مكثف' في الأمريكتين.

ودقت منظمة الصحة العالمية جرس الإنذار لأمريكا اللاتينية على وجه الخصوص ، مشيرة إلى نقص الوعي وإجراءات الصحة العامة للسيطرة على انتشار الفيروس.

وتم الإبلاغ عن زيادة في حالات عدوى جدري القرود منذ أوائل مايو خارج البلدان الأفريقية حيث يتوطن المرض منذ فترة طويلة.

أعلى مستوى من الإنذار

وأطلقت منظمة الصحة العالمية أعلى مستوى من الإنذار في 24 يوليو، حيث صنفتها على أنها حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، إلى جانب كوفيد 19.

وبحسب لوحة معلومات منظمة الصحة العالمية، سجلت 45355 حالة إصابة و 15 حالة وفاة هذا العام في 96 دولة على الأقل.

وبعد أربعة أسابيع متتالية من الزيادة، انخفض عدد حالات جدري القرود المبلغ عنها حديثًا بنسبة 21 في المائة الأسبوع الماضي مقارنة بالأيام السبعة السابقة، من 5907 إلى 5213.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي: 'في المراحل الأولى من تفشي المرض ، كانت معظم الحالات المبلغ عنها في أوروبا ، ونسبة أقل في الأمريكتين'.

واضاف: 'لقد انعكس ذلك الآن، مع أقل من 40 في المائة من الحالات المبلغ عنها في أوروبا و 60 في المائة في الأمريكتين' ، والتي تشهد ارتفاعًا حادًا.

وتابع أن "هناك مؤشرات على تباطؤ تفشي المرض في أوروبا، حيث تساعد مجموعة من تدابير الصحة العامة الفعالة وتغيير السلوك والتطعيم في منع انتقال العدوى.

واستطرد “ومع ذلك ، في أمريكا اللاتينية على وجه الخصوص ، يتضافر عدم كفاية الوعي أو تدابير الصحة العامة مع نقص الوصول إلى اللقاحات لإشعال النيران في تفشي المرض”

والبلدان التي لديها أكثر من ألف حالة هي الولايات المتحدة (15877) ، إسبانيا (6284) ، البرازيل (3984) ، ألمانيا (3،387) ، بريطانيا (3،340) ، فرنسا (2889) ، بيرو (1،207) ، كندا (1،206) وهولندا (1136).

ووفقًا لآخر تقرير عن الوضع لمنظمة الصحة العالمية صدر يوم الخميس ، أبلغت حوالي 23 دولة عن زيادة في العدد الأسبوعي للحالات.

كما أبلغت إيران وإندونيسيا عن أولى حالات الإصابة في الأيام السبعة الماضية.

فيما لم تبلغ 16 دولة عن حالات جديدة لأكثر من 21 يومًا، وهي أقصى فترة حضانة للمرض.

ومن بين الحالات التي تم الإبلاغ عنها ذات الميول الجنسية، تم تحديد 96 بالمائة على أنهم رجال مارسوا الجنس مع رجال، متوسط اعمارهم 36.

الاتصال الجنسي

وكانت اللقاءات الجنسية هي الوسيلة الأكثر شيوعًا لانتقال العدوى ، بنسبة 82 في المائة.

وقالت منظمة الصحة العالمية: 'غالبية الحالات تم الكشف عنها على الأرجح في مكان احتفالي به جهات اتصال جنسية'.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، تم الإبلاغ عن أكثر من 19000 حالة من حالات جدري القرود في 76 دولة .

وقال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، إن الأشخاص المصابين بجدري القرود يجب عليهم عزل حيواناتهم الأليفة بعد أن أظهر تقرير حديث أن الفيروس قد انتقل من إنسان إلى كلب لأول مرة في فرنسا .

كلب مصاب بجدرى القرود

أوضحه تقرير لانسيت الذى نشر حديثا حول حالة كلب مصاب بجدرى القرود يُحتمل أن تكون مكتسبة من البشر، ارتبط تفشي مرض جدري القرود في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام بكلاب البراري الأليفة.

ولكن لم يتم الإبلاغ عن انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان يعتبر انتقال جدري القرود من إنسان إلى كلب تطورًا حديثًا وذلك وفقًا للدكتور روزاموند لويس ، القائد الفني لمنظمة الصحة العالمية بشأن جدري القرود، بحسب ما نشره موقع بولدسكاى الهندي الشهير .

وأبلغ فريق عن الحالة الأخيرة من جامعة السوربون في باريس حيث تأكد إصابة رجلين ، يبلغان من العمر أربع سنوات دون أي حالات طبية سابقة ، بجدرى القرود بعد 12 يومًا من ظهور أعراض جدري القرود لدى الرجلين ، أصيب الكلب بآفات جلدية مخاطية تشمل كلًا من الجلد والأغشية المخاطية ، بما في ذلك نتوءات حمراء مؤلمة على البطن وتقرحات في الجلد الشرجي .

كما تنصح مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) الأشخاص المصابين بجدري القرود بتجنب الاتصال بالحيوانات ، بما في ذلك حيواناتهم الأليفة ، لأن الحيوانات المصابة يمكن أن تنشر المرض. يمكن للأفراد المصابين أن ينقلوا فيروس جدري القرود إلى الحيوانات من خلال الاتصال الوثيق ، بما في ذلك المداعبة ، والعناق، والتقبيل ، واللعق ، وكذلك مشاركة أماكن النوم والوجبات .

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، يجب إبقاء الحيوانات الأليفة على اتصال وثيق مع شخص مصاب بأعراض جدري القرود في المنزل وبعيدًا عن الحيوانات والأشخاص الآخرين لمدة 21 يومًا بعد آخر اتصال.

قال خبراء منظمة الصحة العالمية: "يجب عزل الحيوانات الأليفة عن أفراد الأسرة الذين قد يكونون مصابين لذلك كان هذا مثالاً على نهج احترازي ، ورسائل احترازية لأننا لم تكن لدينا معلومات تفيد بأن هذا حدث من قبل" .

الحيوانات الاليفة وخطر جدري القرود

كإجراء احترازي ، اغسل يديك قبل وبعد رعاية حيواناتك الأليفة السليمة أثناء العزلة في المنزل

إذا كنت مصابًا بجدري القرود علاوة على ذلك ، يجب عليك ارتداء سراويل وأكمام طويلة لتغطية الطفح الجلدي ، والقفازات ، وقناع مناسب أو كمامة أثناء رعاية حيواناتك

أبقِ حيوانك الأليف بعيدًا عنك. يرجى التأكد من عدم ملامسة حيوانك الأليف للعناصر الملوثة في المنزل ، مثل الملابس والملاءات والمناشف التي يستخدمها مريض جدري القرود لا تسمح للحيوانات الأليفة أو الحيوانات الخارجية بالتلامس مع الضمادات أو الطفح الجلدي أو سوائل الجسم لحماية حيوانك الأليف من الجلد أو الطفح الجلدي المكشوف ، تأكد من عدم ملامسة أي طعام أو ألعاب أو فراش أو أشياء أخرى تقدمها أثناء عزله.