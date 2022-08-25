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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مستشار محافظ البنك المركزي: الفترة الراهنة بحاجة لجهود المخلصين

صدى البلد

وعد محمد نجيب، الرئيس غير التنفيذي لبنك الشركة المصرفية سايب السابق ومستشار محافظ البنك المركزي المصري المعين أمس؛ ببذل المزيد من الجهود بما يدعم الاقتصاد القومي .

قال " نجيب" في اتصال هاتفي مقتضب لـ صدي البلد" إنه حتي الآن بصدد الإطلاع علي بعض الملفات الخاصة بالبنك المركزي لدراساتها جيدا، موضحا أن قرار تعيينه مازال حديثا وبالتالي فهو يحتاج بعض الوقت للاطلاع والدراسة علي الملفات الهامة.

محمد نجيب مستشار محافظ البنك المركزي المصري 

وأضاف " نجيب" أن الفترة الراهنة تعد فارقة وبحاجة لكافة جهود المخلصين علي اختلاف درجاتهم وفئاتهم لمعاونة الدولة المصرية ومؤسساتها علي تحقيق المستهدفات والتنمية المطلوبة.

وكان حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي قد اجري لقاء وديا مع رؤساء البنوك في أحد فنادق القاهرة للاطلاع علي تحديات المرحلة الراهنة  وضرورة تكثيف الجهود لتحسن الجهاز المصرفي .

وقرر عبد الله تعيين كل من هشام عز العرب الرئيس السابق للبنك التجاري الدولي CIB و محمد نجيب الرئيس السابق للبنك الشركة المصرفية سايب، في منصب مستشارين اثنين لمحافظ البنك المركزي

أكد هشام عز العرب، الرئيس السابق للبنك التجاري الدولي CIB، قرار تعيينه مستشارًا لمحافظ البنك المركزي المصري.

وقال عز العرب في تصريحات علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إن شاء الله ربنا يوفقنا في المهمة وأنا متأكد بأن النجاح من الله".

وفور  تعيين حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي خلفًا لطارق عامر، مستشار رئيس الجمهورية حاليا والمحافظ السابق للبنك المركزي المصري، كان هشام عز العرب أول المهنئين لعبدالله متمنيا له المزيد من التوفيق في عمله .

وقال عز العرب عن عبد الله علي صفحته الشخصية :" الف مبروك المحترم حسن عبد الله وبالتأكيد هيساعدوه في المهمة الصعبة وبالتوفيق ان شاء الله".

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