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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لاتهامه بترويج أدوية مخدرة محظور تداولها

صدى البلد

قررت جهات التحقيق، حبس شخص 4 ايام لاتهامه بترويج  عقاقير وأدوية مخدرة مجهولة المصدر عبر "واتس آب".

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم اعترف بحيازتة كمية من الأقراص لأدوية مخدرة محظور تداولها بالأسواق بدون تصريح بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم مقيم بمنطقة القليوبية، وقام بالإعلان عبر تطبيق "واتس آب" عن بيع عقاقير وأدوية مخدرة "مجهولة المصدر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .

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وكانت أجهزة الأمن القت القبض علي عاطل  لترويجه عقاقير وأدوية مخدرة مجهولة المصدر عبر "واتس آب".

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام أحد الأشخاص ، مقيم بالقليوبية بالإعلان عبر تطبيق "واتس آب" عن بيع عقاقير وأدوية مخدرة "مجهولة المصدر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .

وبالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ، وبحوزته كمية من الأقراص لأدوية مخدرة محظور تداولها بالأسواق بدون تصريح وإشراف طبى ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة اخرى، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء حسام عبدالحليم مساعد وزير الداخلية قيام (شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة أول أسيوط) بالحفر خلسة بمسكنهما بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وحيازتهما لبعض القطع الى أثرية ناتج الحفر بقصد الإتجار.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وعثر على أعمال حفر، كما تم ضبط (عدد ٥ قطع يشتبه فى أثريتها - الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب).. بمواجهتهما إعترفا بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار وحيازتهما القطع المضبوطة بقصد الإتجار.

بعرض القطع الأثرية على الجهات المختصة أفادوا بأثرية المضبوطات وأنها تعود للعصر اليونانى الرومانى وأن الحفر بغرض التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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