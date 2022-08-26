استشاري عظام يكشف السر في زيادة الإصابات بين لاعبي الأهلي

قال الدكتور فريد رضوان ، استشاري جراحة العظام وإصابات الملاعب، إن الإصابات العضلية هى الأكثر شيوعا لدى اللاعبين قبل انطلاق الموسم الكروي.

وأضاف فريد رضوان، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن ضعف اللياقة البدنية وعدم الاستفادة من فترة ما بعد انتهاء الموسم وهى ما تسمى بالراحة السلبية، قد يؤدي إلى إصابات خطيرة.

وتابع إن السبب الكبير في الإصابات التي ضربت صفوف الأهلي، يرجع لتلاحم المواسم والضغوط العصبية التي يقع تحتها اللاعبون، مشيرا إلى أن المدرب مطالب بتخفيف الأحمال التدريبية تجنباً للإرهاق، بجانب تطبيق سياسة التدوير.



