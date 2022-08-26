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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة السياحة والآثار تجوب بـ سانت كاترين والتجلي الأعظم دول العالم

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

قامت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتعاقد مع إحدى الشركات الدولية المتخصصة "Twenty31"، وذلك لإعداد استراتيجية للترويج لمدينة سانت كاترين في مختلف دول العالم وإبراز المكانة والقيمة المتفردة لها من حيث الموقع المتميز والمقومات السياحية والمكانة الروحانية لها حيث يوجد بها موقع "التجلي الأعظم،" تلك البقعة المقدسة الفريدة، كما انها تعتبر أحد المواقع المصرية المُسجلة على قائمة التراث العالمي.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة للترويج دولياً لمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء في إطار مشروع تطوير موقع "التجلي الأعظم" فوق أرض السلام بالمدينة، وإبراز المقومات السياحية والأثرية والبيئية والروحانية لها.

 

وأشار السيد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن هذه الاستراتيجية التي سيتم إعدادها تهدف إلى تعزيز مكانة مدينة سانت كاترين على خريطة السياحة العالمية والترويج لها في كافة وسائل الإعلام المحلية والدولية وجذب المزيد من السائحين إليها من مختلف دول العالم للاستمتاع بمقوماتها الروحانية والطبيعية والبيئية والأثرية، وتقديمها للإنسانية ولشعوب العالم على النحو الأمثل، انطلاقاً مما تتمتع به المدينة من قدسية نابعة من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة.

وأضاف عمرو القاضي أن هذه الإستراتيجية تشتمل علي دراسة بحثية للأسواق الدولية المصدرة للسياحة للوقوف على نوعية وفئات السائحين الذين من الممكن أن يكونوا مهتمين بزيارة مدينة مثل سانت كاترين، كما تشمل الاستراتيجية عقد لقاءات مع الخبراء الدوليين المتخصصين في هذا الشأن لوضع الاستراتيجية الترويجية المناسبة والخطوط العريضة للأفكار الإبداعية الخاصة بالحملة الدعائية للترويج لسانت كاترين دولياً.

كما تقوم الوزارة بإنتاج فيلم ترويجي عن المدينة لإبراز قدسيتها والمقومات السياحية والأثرية والبيئية والروحانية بها.

 أعدت "Twenty31" خلال عام 2021 الاستراتيجية الإعلامية للترويج لمصر كمقصد سياحي عالمي نابض بالحياة، ويتمتع بروح شابة معاصرة، وملئ بالنشاط والحيوية، وفي نفس الوقت يمتلك حضارة عريقة متفردة، والترويج أيضاً للمقومات والمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة التى تتمتع بها المدن السياحية المصرية.
 

مصر جنوب سيناء وزارة السياحة والآثار سانت كاترين محافظة جنوب سيناء

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