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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسا السنغال وبوروندي ومحمد المنفي يصلون تونس لحضور مؤتمر طوكيو للتنمية بأفريقيا

مؤتمر تيكاد
مؤتمر تيكاد

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، نظيره السنغالي ماكي سال، والبوروندي إيفريست دياشيمي، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي لدى وصولهم والوفد المرافق لهم إلى المطار الرئاسي بالعوينة، للمشاركة في القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد 8" التي تستضيفها تونس غدا وبعد غد.


وكانت قد استقبلت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، في وقت سابق اليوم، الوزير الأول "رئيس الوزراء" لكوت ديفوار باتريك جيروما اشي، ورئيس جامبيا، أداما بارو، ورئيس جمهورية سيشل، وافيل رامكالاوان، والوزير الأول "رئيس الوزراء" التنزاني قاسم مجاليوا، والوفد المرافق لهم للمشاركة في "تيكاد 8". 


فعاليات مؤتمر "تيكاد 8" تتضمن قمة رفيعة المستوى لرؤساء الدول والحكومات، ستتناول العديد من المحاور ذات الصلة بالتنمية المستدامة في جميع أبعادها، بالإضافة إلى منتدى الأعمال الذي سيشكل منصة للتواصل المباشر بين أصحاب الأعمال من اليابان وتونس وبقية الدول الإفريقية للبحث في سبل إرساء شراكات في مختلف المجالات الواعدة وذات القيمة المضافة بالنسبة للقارة الإفريقية.
كما يشهد المؤتمر انعقاد العديد من الفعاليات الموازية المتعلقة بريادة الأعمال والاستثمار والتغير المناخي والتفاعل الثقافي والعلمي، إضافة إلى دور كافة فعاليات المجتمع ولا سيما المرأة في الدورة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الفضاءين الإفريقي والياباني.
 

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