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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيارة مرتقبة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيا النووية

محطة زابوروجيا النووية
محطة زابوروجيا النووية

أكد المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، اليوم الجمعة، أن العمل جار لإرسال بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة "زابوروجيا" للطاقة النووية.


وكتب أوليانوف، في تغريدة بثها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أن الاستعدادات النشطة لزيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيا للطاقة النووية جارية".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية. 

 النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي صرح، أمس الخميس، بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تزور محطة الطاقة النووية في زابوروجيا في أواخر أغسطس - أوائل سبتمبر.. وأعلن أيضًا المدير العام للوكالة رافائيل جروسي، في تصريحات إعلامية له، أن وفد المنظمة سيصل إلى المنشأة النووية في القريب العاجل.


كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الأول الأربعاء، عن دعم الأمم المتحدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لإرسال بعثة إلى محطة "زابوروجيا" من كييف، في حال وافقت كل من روسيا وأوكرانيا.


القوات الأوكرانية نفذت خلال الأيام القليلة الماضية عدة ضربات على مقرات محطة زابوروجيا باستخدام طائرات بدون طيار ومدفعية ثقيلة وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، وتم إحباط معظم الهجمات من خلال أنظمة الدفاع الجوي، ومع ذلك، أصابت القذائف بعض منشآت البنية التحتية ومحيط منشأة لتخزين النفايات النووية.


كما تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بتعريض محطة زابوروجيا النووية للخطر، في حين دعا الأمين العام أنطونيو جوتيريش الجانبين إلى وقف كل الأنشطة العسكرية في محيط المنشأة.
 

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