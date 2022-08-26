استجابة للمواطنين.. محافظ المنيا يوجه برفع تراكمات القمامة بجوار محطة سكك حديد دماريس

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رئيس مركز ومدينة المنيا بسرعة رفع كافة المخلفات وتراكمات القمامة من أحد المقالب بجوار محطة سكك حديد دماريس، وذلك استجابة لشكوي الأهالي المتضررين من المخلفات.

أكد المحافظ على ضرورة الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين والتعامل معها بجدبة و بذل المزيد من الجهد تجاه تحقيق رضاء المواطن وتيسير كافة السُبل التي تعمل على تلبية احتياجات المواطنين.

وشدد علي استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية لتفعيل منظومة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

من جانبه أكد الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، انه تم الاستجابة الفورية وتنفيذ توجيهات المحافظ، وجاري أعمال رفع كافة المخلفات والتراكمات، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين.