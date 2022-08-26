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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة للمواطنين.. محافظ المنيا يوجه برفع تراكمات القمامة بجوار محطة سكك حديد دماريس

إزالة القمامة والمخلفات
إزالة القمامة والمخلفات بدماريس

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رئيس مركز ومدينة المنيا بسرعة رفع كافة المخلفات وتراكمات القمامة من أحد المقالب بجوار محطة سكك حديد دماريس، وذلك استجابة لشكوي الأهالي المتضررين من المخلفات.

أكد المحافظ على ضرورة الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين والتعامل معها بجدبة و بذل المزيد من الجهد تجاه تحقيق رضاء المواطن وتيسير كافة السُبل التي تعمل على تلبية احتياجات المواطنين.

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وشدد  علي استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية لتفعيل منظومة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

 من جانبه أكد الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، انه تم الاستجابة الفورية وتنفيذ توجيهات المحافظ، وجاري أعمال رفع كافة المخلفات والتراكمات، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين.

المنيا محطة سكك حديد المخلفات اللواء اسامة القاضي مدينة المنيا تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تلبية احتياجات المواطنين الاستجابة الفورية

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