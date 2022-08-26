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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد مرور 20 دقيقة .. شباب الزمالك يفرض التعادل السلبي والمصري الأخطر

مباراة الزمالك والمصري
مباراة الزمالك والمصري

فرض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك التعادل السلبي على النادي المصري بعد مرور 20 دقيقة في المباراة المقامة حاليا على ملعب ستاد الجيش في برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من جانب لاعبي الزمالك عبر الجبهة اليسرى التى قادها عبدالله جمعة ومنح وليد عبدالرازق حكم اللقاء ضربة حرة لصالح النادي المصري فى الدقيقة الأولى من عمر المباراة.

فشل أوستن أموتو مهاجم المصري فى الدقيقة الرابعة فى السيطرة على إحدى الكرات التى أرسلها إيزى إيمكا  داخل منطقة الجزاء وكاد ينفرد بمحمد عواد حارس الزمالك.

 

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أوستن أموتو يسدد كرة قوية يتصدى لها عواد 

وسدد أوستن أموتو فى الدقيقة الرابعة كرة قوية تصدى لها محمد عواد حارس مرمى الزمالك ونجح حسن على فى إيقاف إحدى الهجمات التى قادها حازم إمام من الجبهة اليمني.

وأشهر وليد عبدالرازق حكم المباراة البطاقة الصفراء للاعب المصري فريد شوقي بعد إرتكابه خطأ ضد أحد لاعبي نادي الزمالك.

وتألق محمد طارق في الدقيقة الثامنة وأبعد إحدى الكرات داخل منطقة الجزاء لفريق الزمالك قبل أن تصل إلى أوستن أموتو مهاجم النادي المصري.

وإعتمد فريق المصري على الكرات الطولية خلف دفاعات نادي الزمالك وإستغلال سرعات أوستن أموتو في الإنطلاق وسدد حسن على فى الدقيقة العاشرة كرة تمر إلى جوار مرمى محمد عواد حارس المرمى.

 وإفتقد فريق الزمالك الشراسة الهجومية بعدما نجحت دفاعات المصري فى محاصرة عمر السعيد وأرسل عمورى كرة طولية إلا أن محمد عواد حارس المرمى أبعد الكرة برأسه من أمام مهاجم الفريق البورسعيدي.

 

واستعان البرتغالي جوسفالدو فيريرا بتشكيل الزمالك الذى ضم كلا من:

 

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد طارق - حازم إمام

خط الوسط: عبد الله جمعة - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "اوباما" - سيف جعفر - يوسف أسامة نبيه  

خط الهجوم: عمر السعيد

 

ودفع حسام حسن بتشكيل المصري جاء على النحو التالي: 

 

حراسة المرمى: عصام ثروت 

خط الدفاع: حسن علي - إسلام أبوسليمة - أحمد علاء - حسين رجب 

خط الوسط: فريد شوقي - عمرو موسى - إيزي إيميكا - عمرو عبد الفتاح "عموري" - إلياس جلاصي 

خط الهجوم: أوستين أموتو

 

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