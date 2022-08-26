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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حشد جماهيري كبير بحفل هاني شاكر ونادية مصطفى بمحكى القلعة

حفل نادية مصطفى
حفل نادية مصطفى

شهدت حفلتا الفنان هاني شاكر ونادية مصطفى بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء إقبال جماهيري كبير. 

 

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 

جدير بالذكر أن الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء انطلقت مساء الأربعاء 17 أغسطس وتستمر حتى 31 أغسطس وتضم 36 حفلا لكوكبة من النجوم المصريين والعرب على التوالى أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم ، مجموعة الأوبرا المصرية لموسيقى الحجرة ، فرقة قلعة عمان (الأردن) ، هشام عباس وفرقته ، فرقة كاتاك (الهند) ، نجوم فرقة أوبرا القاهرة ، علي الحجار وفرقته ، مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي ، فريق وسط البلد ، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية ومروة ناجي ، مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته ، فرقة الإيقاعات الشرقية بالهيئة العامة لقصور الثقافة ، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها ، مصطفى حجاج وفرقته ، بغدادي بيج باند بقيادة الدكتور مجدى بغدادى ، مي كمال وفرقتها ، أحمد جمال وفرقته ، فرقة مواويل (سيد إمام -عبد الرحمن بلالة) ، المنشد الشيخ ياسين التهامي وفرقته ، اللبنانية تانيا قسيس وفرقتها ، دينا الوديدي وفرقتها ، كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب ، أوركسترا النور والأمل ، اللبنانية نوال الزغبي وفرقتها ، نادية مصطفى وفرقتها ، هاني شاكر وفرقته ، نسمة محجوب وفرقتها ، حنان ماضي وفرقتها ، عازف الريكوردر مدحت ممدوح وفرقته ، السورية لينا شاماميان وفرقتها ، اللبنانية تانيا صالح وفرقتها ، فريق بلاك تيما ، نوران أبو طالب وفرقتها ، محمد محسن وفرقته ، مجموعة التشيللو State of Harmony ، الموسيقار عمر خيرت .

هاني شاكر الفنان هاني شاكر نادية مصطفى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء

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