الجونة يخطف فوزا صعبا على فيوتشر 2-1 في الدوري

خطف فريق الجونة فوزاً صعباً بهدفين لهدف على نظيره فيوتشر، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب خالد بشارة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الممتاز.



افتتح أهداف المباراة فريق فيوتشر عن طريق لاعبه مروان محسن في الدقيقة 52، قبل أن يدرك فريق الجونة هدف التعادل عن طريق اللاعب لؤي وائل في الدقيقة 85، وفي الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، سجل إسحاق كوبينا الهدف الثاني لفريق الجونة، وقاد فريقه لتحقيق فوز ثمين في الدوري الممتاز.



الجونة ضد فيوتشر

وبتلك النتيجة، رفع فريق الجونة رصيده للنقطة 33 في المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد فيوتشر عند النقطة 53 في المركز الرابع.