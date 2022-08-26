وردة ومحمد فؤاد ونجاة .. صلاح الشرنوبي يتصدر السوشيال ميديا بتصريحات نارية

سيطر الملحن الكبير صلاح الشرنوبي، على مواقع التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا، بعدة تصريحات نارية خلال لقاء لبرنامج بالخط العريض، عبر قناة الحياة.

أغنية اطمن لنجاة اتكتبت لمحمد فؤاد.. والأخير: قدمت تنازلات كثيرة

قال الملحن الكبير صلاح الشرنوبي، إن أغنية اطمن للمطربة نجاة، كان من المقرر أن يغنيها محمد فؤاد، لكنه تراجع عنها في اللحظات الأخيرة.



وأضاف صلاح الشرنوبي، أن : الملحن الكبير محمد حمزة هو السبب في معرفتي بالفنانة الكبيرة نجاة، عرضت عليها 4 أغنيات منها أغنية "اطمن" والتي كان من المفترض أن يقوم بغنائها المطرب محمد فؤاد.

للمرة الأولى.. يحكي سبب الخلاف مع حلمي بكر.. ويصرح: ويجز عبقري



كشف الملحن الكبير صلاح الشرنوبي، لأول مرة تفاصيل الخلاف بينه وبين الملحن حلمي بكر أثناء التحضير لأوبريت الحلم العربي.



وقال صلاح الشرنوبي، أن : كان من المفترض أن أقوم بتلحين مقاطع من أوبريت الحلم العربي في حين يقوم الملحن حلمي بكر بتلحين مقاطع أخرى، والمؤلف مدحت العدل هو من اختار ما لحنته ولم يختر ما لحنه الموسيقار حلمي بكر مما تسبب في ضغينة منه تجاهي.



وأضاف: عملت تيمة معينة، وبعدين الكلام اتكتب، وكان الكلام وقتها ليه اتنين ملحنين يعملوا الأغنية.



وفي نفس السياق، قال الشرنوبي إن الفنان إيهاب توفيق يمثل مرحلة كبيرة بعد تلحين أغنية لا داعي ومالهمش في الطيب ومنك ولا مني.



وتابع الشرنوبي: الفنان ويجز فنان عبقري وشرف لمصر أما هاني شاكر فهو فنان عظيم وأقول له عن فترة توليه النقابة "كتر خيرك أحسنت".



ووصف الشرنوبي الفنان مصطفى كامل بـ"سبايسي"، قائلا: يجوز له أن يتولى رئاسة نقابة الموسيقيين أما شيرين عبد الوهاب فأقول لها بعد فترة صعبة في حياتها "قلبي معاكي الفترة دي".



هل تزوجت وردة بعد بليغ حمدي؟ صلاح الشرنوبي يحسم الجدل نهائيا



حسم الملحن الكبير صلاح الشرنوبي، الجدل بشأن زواج الفنانة وردة بعد وفاة الملحن بليغ حمدي.



وقال صلاح الشرنوبي، إن : الفنانة وردة لم تتزوج من الكاتب الصحفي الراحل عصام بصيلة.



وأضاف خلال اللقاء: اشتعلت مع جميع المطربين تقريبا، منهم الفنانة نوال الزغبي التي تعرفت عليها من خلال تاجر عطور وجهزت لها اغنية "عاوزة الرد" و "اعمل معروف"، وهي مطربة صوتها جميلة وبعتبرها "بونبوناية جميلة".



وتابع: الفنان وديع الصافي مطرب عظيم لن يتكرر، وابنه أهداني عوده الخاص، وما زلت أحتفظ به في منزلي.



وقال الشرنوبي: لحنت لمدحت صالح أغنية "وعدي"، و "الله ياسيدي" من إنتاج محسن جابر.

وأضاف: لحنت لكاظم الساهر، وده أمر غريب لإنه بيحب يلحن لنفسه، وده كان بمبادرة من المستشار تركي آل الشيخ.



خسرت جميع أموالي بعد إنتاج مسلسل أواني الورد لـ وردة



قال الملحن الكبير صلاح الشرنوبي، إنه خسر كل أمواله بعد أن أنتج مسلسل أواني الورد المطربة الراحلة وردة.



وأضاف انة: اللقاء الأول بيني وبين وردة كان في حضور الإذاعي والشاعر الكبير عمر بطيشة، حيث ألقى بطيشة أغنية بتونس بيك ورده وقمت بالتلحين وهنا حصلت دعابة بيينا وقالت لي "كلمني يا صلاح"، ومن وقتها بدأ المشوار مع الفنانة الكبيرة وردة وأرسلت لها 3 أغنيات على كاسيت.



وتابع الشرنوبي: نقطة الانطلاقة الكبرى كانت في الجزائر عام 2004 حيث أنتجت للفنانة وردة مسلسل أواني الورد وكانت تجربة قاسية ولكن كنت أحبها، رغم أنني خسرت أموالي في هذا المسلسل، لذلك هو يعد من التجارب القاسية في حياتي.



لم أتوقع نجاح "أهيم شوقا".. وأجهز مفاجآت مع "فضل شاكر"

قال الملحن الكبير صلاح الشرنوبي، إنه لم يتوقع النجاح الكبير الذي حققته أغنية أهيم شوقا لمحمد الحلو، رغم أنها أغنية وطنية.



وأضاف أن : كانت أغنيتين ومحمد الحلو ضمهم على بعض.



وتابع: لحنت أغنية عام 1990 لسميرة سعيد وهي: "مش بحب الخصام مش بحب الزعل".



ووصف الشرنوبي ميادة الحناوي بالـ"جذابة"، قائلا؛ الفنانة ميادة جذابة للغاية ولها فضل كبير على شخصي خاصة في بداياتي عام ١٩٩٣ ولحنت لها 4 أغنيات منها أغنية "مهما يحاولوا يطفوا الشمس".



وأوضح: الفنانة ذكرى صوت عظيم أثبت نفسه في سنوات قليلة بأنه جزء من تاريخ الغناء العربي ولا استطيع أن أنسى فضلها علي ولحنت لها 4 أغنيات منها: "وحياتي عندك"، و "بحلم بلقاك".

وقال الشرنوبي: جورج وسوف هو سلطان العرب، ولحنت له أغنية "كلام الناس".

وكشف الملحن الكبير عن تحضيره لعدة أغنيات لفضل شاكر خلال الفترة المقبلة، قائلا: بنجهز مفاجآت.

يكشف لأول مرة حديث كمال الطويل عن وردة

قال عمر بطيشة، الإذاعي والشاعر، إن الموسيقار صلاح الشرنوبي يمثل قصة نجاح عمرها 43 عاما، مضيفا: عطاؤنا سويا لاقى قبولا لدى الجماهير واستطعنا سويا أن نصنع فنا محترما يحترم عقول الناس.



وأضاف بطيشة، أن أغنية بتونس بيك- التي كتبها بطيشة ولحنها الموسيقار صلاح الشرنوبي، ضيف الحلقة- للفنانة الراحلة وردة، هي أول أغنية تفصح عن قدراتها الأنثوية.



وأضاف بطيشة: أنا من أكثر الناس تعاطفا مع المرأة المصرية وقضاياها وأحاول دائما رفع الظلم والتهميش الذي وقع عليها خلال العقود الماضية، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود دورا حاليا لنصرة المرأة المصرية التي عانت من تهميش طوال السنوات الماضية.

وأوضح بطيشة: الموسيقار كمال الطويل قال لي بالحرف "نجحتوا فيما لم ينجح فيه الملحنين الكبار الذين تعاملوا مع وردة في إظهار الجانب الأنثوي في صوتها"، مشيرا إلى أن صوت وردة فيه جدية والتزام وكانت تخفي صوتها الأنثوي عن الجمهور.



وعلق صلاح الشرنوبي على مداخلة عمر بطيشة، قائلا: "واحشني جدا وواحشني صوتك ويارب ترضى عني ونعمل شغل تاني مع بعض".



ورد عمر بطيشة: "إن شاء الله يكون هناك حاجة قريبة مع بعض خاصة إن أنا اللي عرفتك بوردة".

وأضاف: سأختار شيرين عبد الوهاب إذا أردت أن أكتب أغنية جدية فستكون لها.

وقال الشرنوبي: بالفعل شيرين تحدثت لي وقالت لي محتاجة أغنية زي "محتاجالك".



وردة صاحبة فضل.. وهذه بدايتي بالعمل الموسيقي



قال الملحن الكبير صلاح الشرنوبي، إن الفنانة وردة هي الخط العريض في حياته.



وأضاف أن : اللي حببني في المزيكا هو أخي العراب سيد الشرنوبي، فهو مؤلف وملحن موسيقى متميز، وبدأت العزف في أولى ثانوي على عود كان يمتلكه أخي فاروق الشرنوبي.



وأضاف الشرنوبي: لم يكن لدينا خطة للعمل في مجال الموسيقي، الأمر جاء صدفة البحتة تماما وسيد الشرنوبي هو مفجر الموسيقى في عائلة الشرنوبي، احترفنا المزيكا عام 1989 بالانتقال للعيش في القاهرة.



وأوضح الشرنوبي: لحنت أغنية بتونس بيك عام 1991 والتعارف مع الفنانة وردة جاء من خلال عمر بطيشه وكانت وردة تطلق عليه وقتها "سفير المرأة".

