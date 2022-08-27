رئيس الفدرالي الأمريكي: سنواصل رفع الفائدة لمحاربة التضخم ولن نكرر خطأ السبعينيات

قدم رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول التزامًا صارمًا بوقف التضخم، محذرًا من أنه يتوقع أن يواصل الفدرالي رفع أسعار الفائدة بطريقة ستسبب "بعض الألم" للاقتصاد الأميركي.

في خطابه السنوي الذي طال انتظاره في جاكسون هول بولاية وايومنغ، أكد باول أن الاحتياطي الفدرالي "سيستخدم أدواتنا بقوة" لمهاجمة التضخم الذي لا يزال يقترب من أعلى مستوياته منذ أكثر من 40 عامًا.

حتى مع سلسلة من أربع زيادات متتالية في أسعار الفائدة بلغ مجموعها 2.25 نقطة مئوية، قال باول إن هذا "لا مجال للتوقف أو التوقف مؤقتًا" على الرغم من أن المعدلات المرجعية ربما تكون حول منطقة لا تعتبر محفزة أو مقيدة للنمو.

وقال في تصريحات معدة مسبقا: "في حين أن أسعار الفائدة المرتفعة، والنمو البطيء، وظروف سوق العمل الضعيفة ستؤدي إلى انخفاض التضخم، إلا أنها ستسبب بعض الألم للأسر والشركات، هذه هي التكاليف المؤسفة لخفض التضخم، لكن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيعني ألمًا أكبر بكثير ".

وتأتي هذه التصريحات وسط دلائل على أن التضخم قد يكون بلغ ذروته ولكن لا تظهر أي علامات انخفاض ملحوظة.

أظهر اثنان من المقياسات التي تمت مراقبتها عن كثب، مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، أن الأسعار لم تتغير كثيرًا في يوليو، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الانخفاض الحاد في تكاليف الطاقة.

في الوقت نفسه، تتباطأ مجالات أخرى من الاقتصاد، فالإسكان على وجه الخصوص يتراجع بسرعة، ويتوقع الاقتصاديون أن الزيادة الهائلة في التوظيف خلال العام ونصف العام الماضيين من المرجح أن تهدأ.

ومع ذلك، حذر باول من أن تركيز الاحتياطي الفدرالي أوسع من شهر أو شهرين من البيانات، وسيواصل المضي قدمًا حتى ينخفض التضخم بالقرب من هدفه بعيد المدى البالغ 2%.

في حين أن قادة بنك الاحتياطي الفدرالي، بما في ذلك باول، غالبًا ما استخدموا ندوة جاكسون هول كفرصة لتوضيح التحولات العامة في السياسة المالية، فقد سجلت ملاحظات باول يوم الجمعة في 6 صفحات فقط ، حيث كان الخطاب موجزًا بشكل غير عادي.

وقال باول: "استقرار الأسعار هو مسؤولية مجلس الاحتياطي الفدرالي وهو بمثابة حجر الأساس لاقتصادنا، بدون استقرار الأسعار، لا يعمل الاقتصاد لأي شخص."

على وجه التحديد، قال باول إن التضخم الذي حدث قبل 40 عامًا يقدم للاحتياطي الفدرالي الحالي 3 دروس: أن البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفدرالي مسؤولة عن إدارة التضخم، وأن التوقعات بالغة الأهمية، وأنه "يجب علينا الالتزام بها حتى يتم إنجاز المهمة".

وأشار باول إلى أن فشل الفدرالي في التصرف بقوة في السبعينيات تسبب في استمرار توقعات التضخم المرتفعة التي أدت إلى رفع أسعار الفائدة بشكل صارم في أوائل الثمانينيات.

في هذه الحالة، دفع رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي آنذاك بول فولكر الاقتصاد إلى الركود لترويض التضخم.

بينما صرح مرارًا وتكرارًا أنه لا يعتقد أن الركود نتيجة حتمية للاقتصاد الأميركي، أشار باول إلى أن إدارة التوقعات أمر بالغ الأهمية إذا كان الفدرالي سيتجنب نتيجة شبيهة بنتيجة فولكر.

قال باول إنه في أوائل الثمانينيات، "كانت هناك حاجة في نهاية المطاف إلى فترة طويلة من السياسة النقدية التقييدية للغاية لوقف التضخم المرتفع وبدء عملية خفض التضخم إلى المستويات المنخفضة والمستقرة التي كانت هي القاعدة حتى ربيع العام الماضي، هدفنا هو تجنب هذه النتيجة من خلال العمل بتصميم الآن."

أحد المفاهيم التي تصوغ تفكير باول هو مفهوم "عدم الانتباه العقلاني"... يعني هذا في الأساس أن الناس يولون اهتمامًا أقل للتضخم عندما يكون منخفضًا وأكثر عندما يكون مرتفعًا.

وقال: "بالطبع، يحظى التضخم باهتمام الجميع في الوقت الحالي، وهو ما يسلط الضوء على مخاطر معينة اليوم: فكلما استمرت الموجة الحالية من التضخم المرتفع، زادت فرصة ترسخ توقعات ارتفاع التضخم".