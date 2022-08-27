طارق حامد: جمهور الزمالك الأوفى في العالم.. وأتمنى نفس معاملة حجازي بالاتحاد

وجه الدولي المصري طارق حامد لاعب فريق اتحاد جدة، رسالة إلى جمهور نادي الزمالك، عقب ظهوره الأول بقميص النمور في الدوري السعودي.

وشارك طارق حامد في فوز اتحاد جدة على العدالة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وقال طارق حامد في تصريحات عقب مباراة الاتحاد والعدالة: "حققنا بداية جيدة في بداية الدوري، وهدفنا الاستمرار في تحقيق الفوز، سنأخد الأمور خطوة خطوة لكي يكون طموحنا على مستوى أهداف النادي إن شاء الله".

أضاف:" أتمنى أن يحبني جمهور اتحاد جدة مثل أحمد حجازي، وأبارك لجمهور الزمالك على التتويج بلقب الدوري، مهما تحدثت عنهم لن أعطيهم حقهم، جمهور الزمالك هو الأوفى في العالم، وأعد جماهير الاتحاد بأننا سنبذل أقصى ما لدينا من أجل التتويج بلقب الدوري هذا الموسم".

يذكر أن طارق حامد انضم إلى نادي اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من الزمالك، في صفقة انتقال حر.

اتحاد جدة يواجه الاتفاق:

ويلتقي اتحاد مع الاتفاق، السبت المقبل، ضمن منافسات ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

يذكر أن اتحاد جدة حصد المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي الموسم الماضي، خلف الهلال حامل اللقب.