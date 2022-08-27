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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بكاش مايوه.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

منة فضالي
منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها عدة صور جديدة لها، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "تويتر".

وظهرت منة فضالي في الصور بكاش مايوه باللون الابيض وتفاعل عدد كبير من متابعي منة فضالي معها، ونالت الصور على إعجابهم.

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ويُعرض قريبا للفنانة منة فضالي فيلم "مغامرات كوكو" بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، حمدي الميرغني، شيرين رضا، أوس أوس، منة فضالي، إيهاب فهمي، نانسي صلاح، طاهر أبو فاشا، عمرو عبدالعزيز، رحمة أحمد، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

وتنتظر منة فضالي، عرض مسلسلها الجديد "أفراح إبليس 2" بطولة جمال سليمان، وصابرين، ومحمود عبد المغنى، وأحمد صفوت، وكمال أبو رية، ومحمود الجندي، وعفاف رشاد، وتامر ضيائي، ونادية رشاد، وضياء الميرغنى، وأميرة الشريف، وهنادي مهنا، ورنا سماحة، ورجوى حامد، وليلى حسن، وتأليف الكاتب الكبير مجدى صابر، وإنتاج لؤي عبد الله، وإخراج أحمد خالد أمين.

 

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