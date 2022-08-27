مسابقة 30 ألف معلم.. تعليمات جديدة من التنظيم والإدارة بشأن امتحان غدا

يعقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة غدا الاحد 28 أغسطس 2022 الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لشغل 15 ألفا و187 وظيفة معلم مساعد (مرحلة رياض الأطفال) بمركز تقييم القدرات والمسابقات.





وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة عن تعليمات جديدة للمتقدمين لـ اجراء الاختيار الالكتروني للمتقدمين لشغل 15 ألفا و187 وظيفة معلم مساعد (مرحلة رياض الأطفال)



مكان انعقاد الامتحان الالكتروني لـ وظيفة معلم مساعد



مركز تقييم القدرات والمسابقات - الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

العنوان: مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي- 13 شارع صلاح سالم- مدينة نصر- القاهرة

الدخول من البوابة الخلفية لـ مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي شارع عبد الرحمن أبو زهرة



تعليمات للمتقدمين لـ الامتحان الالكتروني لـ وظيفة معلم مساعد



لايسمح بـ الحضور في يوم غير اليوم المحدد أو اصطحاب المرافقين إلا في حالة الأشخاص من ذوي اذوي الإعاقة

لا يسمح بـ الدخول بدوا ارتداء الكمامة مع مراعاة الإجرارات الاحترازية

لن يسمح بدخول الهواتف المحمولة والسماعات وأي أجهزة اتصالات داخل قاعة الامتحانات حت لو كانت مغلقة حيث يمكن تركها في الامانات

لن يسمح بالدخول بعد بدء الامتحان لأي سبب كان

الحضور قبل موعد بدء اختيار بساعة على الاقل

محاور الامتحان الالكتروني لـ وظيفة معلم مساعد

الامتحان يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، واللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي يذكر المتقدم انه يجيدها، والحاسب الآلي، والمعلومات العامة، إلى جانب اختبار التخصص.

الدخول بأصل بطاقة الرقم القومي (سارية) وفي حالة فقدان البطاقة يتطلب إحضار المحضر مع ضرورة إحضار رقم التسجيل الخاص بالمسابقة.

للاستعلام عن موقف المستقدم للمسابقة برج زيارة بوابة الوظائف الحكومية على الرابط التالي

https://jobs.caoa.gov.eg

مواعيد الاختبارات



وحدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مواعيد الاختبار للمتقدمين لـ وظيفة معلم مساعد (مرحلة رياض الأطفال) كالتالي:

محافظة الجيزةـ 28 أغسطس محافظة الجيزة

محافظة القاهرة 29 أغسطس

محافظة القليوبية 30 اغسطس

ـمحافظة المنوفية يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر

ـ محافظة البحيرة من 3 إلى 5 سبتمبر المقبل.

محافظة الإسكندرية 6 سبتمبر المقبل.

محافظة الغربية يومي 7 و8 سبتمبر.

ـ المتقدمين من محافظتي قنا والأقصر يوم 10 سبتمبر.

محافظة بني سويف يومي 11 و12 سبتمر.

محافظة أسيوط يوم 13 سبتمبر.

ـمحافظة الشرقية يومي 14 و15 سبتمبر

محافظة سوهاج 17 سبتمبر.

ـ محافظة كفر الشيخ 18 سبتمبر.

ـ محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد 19 سبتمبر.

محافظتى دمياط والفيوم 20 سبتمبر.

ـ محافظة المنيا يومي 21 و22 سبتمبر.

محافظتي أسوان وشمال سيناء يوم 24 سبتمبر.

ـ محافظات مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد 25 سبتمبر.

محافظة الدقهلية يومي 26 و27 سبتمبر.