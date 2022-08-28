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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعلى سعر لـ الدولار في البنوك اليوم 28-8-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل أعلى سعر لـ الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 28-8-2022، نحو  19.18 جنيه للشراء و 19.21 جنيه للبيع.

 

بحسب تقرير مصرفي صادر حول سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك، والذي أظهر أعلي سعر لـ الدولار في بنكي ميد بنك ومصرف أبوظبي الاسلامي

4 قروش زيادة في سعر الدولار خلال أسبوع

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وفقا للتقرير فإن  سعر صرف الدولار أمام الجنيه في أول تعامل له صباح اليوم الأحد الموافق 28-8-2022، بدون أي تغيير علي مستوي البنوك العاملة بمصر.

 

وخلال تعاملات أمس زاد سعر الدولار مقابل الجنيه بمقدار 4 قروش علي الأقل في 38 بنكا حكوميا وخاصا.
 

وقال البنك المركزي المصري علي موقعه الرسمي علي شبكة الإنترنت إن متوسط سعر الدولار أمام الجنيه لديه بلغ 19.14 جنيه للشراء و 19.21 جنيه للبيع.


وسجل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 19.1 جنيه للشراء و 19.2 جنيه للبيع في بنك البركة الإسلامي.


وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.12 جنيه للشراء و 19.22 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، GSBC، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق، بلوم، قناة السويس، العربي الافريقي الدولي".


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.14 جنيه للشراء و 19.22 جنيه للبيع في بنوك "فيصل الاسلامي، الأهلي المصري، مصر".


وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.15 جنيه للشراء و 19.22 جنيه للبيع في بنكي كريدي أجريكول و قطر الوطني الأهلي QNB.


ووصل سعر الدولار كمتوسط سعر في البنوك لنجو 19.16 جنيه للشراء و 19.22 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد".


وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.18 جنيه للشراء  و19.22 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.


الخدمات الرقمية


وارتفع عدد بطاقات الائتمان 26 مليونا بنهاية 2017، إلى 56 مليون بطاقة حتى الآن، بالتوازي مع اراءات  إنشاء منظومة الدفع الوطنية بطاقة «ميزة» كان أحد الأسباب التي عززت نمو البطاقات المصرفية .
ووصل عدد نقاط البيع الإلكترونية ارتفع إلى 840 ألفا حتى الآن، مقابل 68 ألف نقطة بيع بنهاية عام 2017.

مشروعات البنك المركزي


وفي سياق متصل كشف إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي عن أن البنك المركزي يعكف حاليا على إطلاق 3 مشروعات رئيسية، لتطوير منظومة الدفع الرقمية خلال العام الجاري 2022.

وأوضح أن المشروع الأول يشمل إطلاق ضوابط ومحددات عمل المصارف الرقمية للمصارف العاملة في السوق المحلية، مشيرا إلى المشروع الثاني هو يهدف إلى تعزيز قاعدة البطاقات المالية والمصرفية المستخدمة والتي ستمكن الشركات العالمية مثل «أبل باي»، و«سامسونج باي» من دخول السوق المصرية والعمل بطريقة مؤمّنة وفقا لقواعد وأطر محددة يضعها البنك المركزي.

 

ولفت نصر إلى أن المشروع الثالث الذي يستهدف تعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد من فتح الحسابات المصرفية من على بعد دون الذهاب لفروع البنوك بسهولة ويسر.

وفي وقت سابق قال محافظ البنك المركزي المصري، إنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443هـ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر.
 

معاملات عيد الأضحي

وعلي نفس السياق قال  نصر،  إن عملاء البنوك سحبوا ما يقارب من 20 مليار جنيه خلال إجازة عيد الأضحي من ماكينات الصراف الآلي ATM، موضحا أن تلك الفترة  عكست وعي العملاء بأهمية المعاملات الرقمية.

وأشار في تصريحات له علي هامش مؤتمر أنظمة الدفع الإلكتروني الحديثة والمنتجات في عصر التحول الرقمي، اليوم أن معاملات السحب النقدي في الفترات الأخيرة بلغت 15 مليار جنيه، بالإضافة لزيادة عدد معاملات محافظ الموبايل لـ 212 مليون معاملة في الفترة من يناير حتي يونيو من العام الجاري بعد أن كانت 101 مليونا في نفس الفترة المناظرة من العام الماضي .
وذكر أن قيمة المعاملات ارتفعت  من 96 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2021 إلى 250 مليار جنيه في ذات المدة لعام 2022 بنسبة زيادة تصل إلى161%.


طرح أذون باليورو

وطرح  البنك المركزي المصري أذون خزانة 364 يوما مقومة باليورو مدتها عام واحد بقيمة 626.9 مليون يورو بمتوسط عائد 1.697%.

وقال البنك المركزي عبر موقعه الرسمي ، إن الحد الأقصى للعائد 1.7% بينما بلغ الحد الأدنى للعائد على الطرح 1.65% فيما سجل متوسط العائد 1.697%، بينما بلغ عدد العطاءات المقبولة 32 عطاء من إجمالي 38 عطاء.


وكشفت بيانات المركزي المصري أن إجمالي القيمة المطروحة بلغ 610 مليون يورو، بينما قبل البنك قيمة تبلغ 629.9 مليون يورو، تستحق السداد في 15 أغسطس 2023.

وسدد البنك المركزي في وقت سابق، أقساط وفوائد دين خارجي على مصر بنحو 6.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري 2022، وسدد المركزي المصري نحو 21.7 مليار دولار لخدمة الدين الخارجي (شاملة الأقساط والفوائد) خلال عام 2021 .

وأظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزي لشهر يوليو، الصادرة اليوم الاثنين، أن إجمالي خدمة أعباء الدين الخارجي المسددة في الربع الأول من العام الجاري توزعت بين 1.3 مليار دولار فوائد مدفوعة ونحو 5 مليارات دولار أٌقساط مسددة.

وبلغ رصید الدیـن الخارجي نحو 157.8 ملیار دولار في نھایة مارس 2022 بارتفاع نحو 19.9 ملیار دولار بنسبة زيادة 14.5% مقارنة بنھایة یونیو 2021، وفقا لبيانات البنك المركزي.


ويمثل رصید الدین الخارجي لمصر بنهاية مارس الماضي نحو 34.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيانات النشرة.

ديون الدول العربية

وفقًا لبيانات المركزي المصري فقد بلغت الودائع طويلة الأجل المودعة لدى البنك المركزي المصري من جانب الدول العربية 15 مليار دولار أمريكي مقارنة بشهر يونيو.

 

يأتي توزيع الودائع بواقع 5.7 مليار دولار أمريكي من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، ثانيا 5.3 مليار دولار أمريكي من السعودية، ثالثا 4 مليار دولار أمريكي من الكويت.

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