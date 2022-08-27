وفاة جورج الراسي.. قصة محاولة اغتيال المغني اللبناني بإحراق سيارته

جورج الراسي.. أثارت وفاة الفنان اللبناني، صباح اليوم السبت، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر اسم “جورج الراسي” ترند محركات البحث خلال الساعات الأخيرة.. فما القصة؟

وفاة جورج الراسي

توفي الفنان اللبناني جورج الراسي، صباح اليوم، في حادث سير مروع على طريق المصنع بالقرب من الامن العام، حيث توجه عناصر الدفاع المدني الى مكان الحادث.

ووفقا قناة onetvlebanon اللبنانية، فإن الفنان جورج الراسي دخل الأراضى اللبنانية فور إنهاء حفلة له في سوريا عند الخامسة فجرًا، وقبل وصوله الى حاجز الجيش اللبناني عند نقطة المصنع، ارتطمت سيارته بفاصل أسمنتي تم وضعه لفصل الطريق نحو مسارين، الأول للسيارات والثاني للشاحنات.

تفاصيل وفاة جورج الراسي

اصطدمت سيارة جورج الراسي، بالحاجز وسط انعدام تام للإنارة عليه، وغياب أدنى مقومات السلامة المرورية، ما يدل على الإهمال الرسمي المخزي، وفقا للقناة اللبنانية

وقد نقلت جثة الراسي إلى مستشفى تعنايل الحكومي، بعد وفاته فورًا برفقة الشابة زينة المرعبي التي كانت معه.

سيارة جورج الراسي

محاولة اغتيال جورج الراسي

سبق وتعرض الفنان جورج الراسي إلى محاولة إغتيال على يد قتلة مأجورين قرب بيته قبل 6 سنوات وبالتحديد في يوليو 2016.

وبحسب موقع "ليبانون ديبايت"، تحدث جورج الراسي عن تفاصيل الحادث، قائلا: “هناك من استأجر قتلة مأجورين ودفع لهم المال لقتلي، حيث وقع الحادث عند الساعة السادسة مساء، عند عودتي من البحر مع جويل ( طليقته جويل حاتم) وإبننا جو، اللذين غادرا بعد أن أخذت جويل سيارتها عائدة إلى بيتها”.

وأضاف الراسي: "يبدو أن هناك من كان يراقبني، وعندما وصلت بسيارتي الى "الباركينج" شعرت أن هناك خطرا ما يحدق بي، فنزلت من السيارة بسرعة، دون أن ينتبهوا إلى ذلك، وإذ بعدد من الأشخاص الملثمين يمتطون دراجات نارية، يتوجهون عكس السير نحو سيارتي من الناحية الأخرى لموقف السيارات، ويرمون البنزين عليها ويضرمون النار بها ظنا منهم أنني لا ازال بداخلها، بهدف إحراقي وقتلي، كما كانت هناك سيارة ترصد تحركاتهم".

جورج راسي

تهديدات بقتل جورج الراسي

وعما إذا كان شاهد الفاعلين وهم يطاردونه رد جورج الراسي: “كلا أنا لم أشاهد أحداً، بل إن إحساسي هو الذي أنبأني بأن خطراً داهماً يحدق بي”.

رفض الراسي توجيه الإتهامات إلى أحد معين، قائلا: “لا أشك بأحد.. لا يوجد لدي أعداء أو خلافات مع أحد وما حدا إلو عندي شي، ولكن وصلتني في الفترة الأخيرة تهديدات بالقتل، ولكنني لم آخذها على حمل الجد”.

وعما إذا كانت التهديدات لها علاقة بطليقته جويل، أجاب: “أبداً، جويل لا علاقة لها بالموضوع وأنا لا يمكنني أن أكشف المزيد حفاظاً على سير التحقيق”.

أسرة جورج الراسي

من هو جورج الراسي؟

جورج خليل الراسي (2 ديسمبر 1982) هو مغني لبناني من مواليد قرية الشيخ طابا في عكَّار، وهو شقيق الفنانة نادين الراسي، تزوج من عارضة الأزياء البرازيلية الجنسية اللبنانية الأصل جويل حاتم ورزقا بطفل أسموه «جو» ، وأعلنا انفصالهما بعد ذلك.

اشتهر جورج الراسي بين النوادي اللبنانية بين «لافورتينا» و«الأطلال» وعدة أماكن سياحية «مدرج سفرة» ومهرجان إلياسمين، إضافة لمشاركته بالحفلات المنظمة في عدة فنادق.

التقى جورج الراسي عام 1995 بالملحن المشهور سمير قبطي، وأقنعت قدرات جورج سمير، ليصير هذا الأخير منتجه الخاص، فكانت أول ثمرات هذ التعاون أغنية «مين يا حبيبي مين».

بعدها تدرب على اليد الموسيقار الكبير شاكر الموجي حيث تمكن بالتعاون معه من إنزال البوم «حكاية» الذي كانت معظم أغانيه ملحنة من قبله.