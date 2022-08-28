حسام حسن لـ رضا شحاته أنا ابن النادي الأهلي انت مين .. واستحق لقب الهداف وليس الخطيب

اصدر الكابتن حسام حسن نجم النادي الاهلي السابق والمدير الفني للنادي المصري البورسعيدي العديد من التصريحات والتي فتح من خلالها النار على عدد من رموز النادي الاهلي والزمالك .

تصريحات حسام حسن وازمة رضا شحاته

شن حسام حسن، هجوماََ نارياََ على رضا شحاتة نجم الأهلي السابق، بعد تصريحه الأخير بصعوبة عودة التوأم للنادي الأهلي مرة أخرى من خلال تولي تدريب فريق الكرة.



وقال حسام حسن: “إدارات النادي الأهلي في الفترات الماضية، أعطت الفرصة لأي حد يتكلم على رموز وأولاد النادي الأهلي اللي بجد”.

وكان كشف رضا عبد العال نجم النادى الأهلي والزمالك السابق، أن الراحل طارق سليم مدير الكرة السابق بالنادى الأهلي بكى عندما اتخذ قرارا بإيقاف حسام حسن وشقيقه إبراهيم حتى نهاية الموسم عندما كانا متواجدين بالنادى الأهلي.

وقال رضا عبد العال: "فاكر يا حسام لما الكابتن طارق سليم بكى عندما تم اتخاذ قرار بايقافك لنهاية الموسم.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.