عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

حسام حسن لـ رضا شحاته أنا ابن النادي الأهلي انت مين .. واستحق لقب الهداف وليس الخطيب

صدى البلد

اصدر الكابتن حسام حسن نجم النادي الاهلي السابق والمدير الفني للنادي المصري البورسعيدي العديد من التصريحات والتي فتح من خلالها النار على عدد من رموز النادي الاهلي والزمالك .

تصريحات حسام حسن وازمة رضا شحاته 

شن حسام حسن، هجوماََ نارياََ على رضا شحاتة نجم الأهلي السابق، بعد تصريحه الأخير بصعوبة عودة التوأم للنادي الأهلي مرة أخرى من خلال تولي تدريب فريق الكرة.


وقال حسام حسن: “إدارات النادي الأهلي في الفترات الماضية، أعطت الفرصة لأي حد يتكلم على رموز وأولاد النادي الأهلي اللي بجد”.

وكان كشف رضا عبد العال نجم النادى الأهلي والزمالك السابق، أن الراحل طارق سليم مدير الكرة السابق بالنادى الأهلي بكى عندما اتخذ قرارا بإيقاف حسام حسن وشقيقه إبراهيم حتى نهاية الموسم عندما كانا متواجدين بالنادى الأهلي.

وقال رضا عبد العال: "فاكر يا حسام لما الكابتن طارق سليم بكى عندما تم اتخاذ قرار بايقافك لنهاية الموسم.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

حسام حسن رضا شحاته محمود الخطيب تصريحات حسام حسن أزمة حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يرتفع بعنف... كم وصل سعره أمام الجنيه في البنوك اليوم؟

عودة موسيماني لتدريب الأهلي.. تفاصيل

بث مباشر الآن.. مباراة ليفربول وبورنموث (9)-(0) في الدوري الإنجليزي

الغندور: الزمالك يتعاقد مع لاعب «غير متوقع» بفرمان من فيريرا

اتفقوا .. خليلوزيتش مدرباً لـ الأهلي خلفاً لـ سواريش

أول رد فعل لـ سواريش وسيد عبدالحفيظ بعد خسارة الأهلي من طلائع الجيش

قرار خطير من الأهلي خلال ساعات.. تفاصيل

ظهور صادم.. أول صورة لـ جورج الراسي وصديقته في السيارة بعد الحادث

موضوعات متعلقة

ارتفاع منسوب النيل وحدوث فيضانات.. هل تتأثر مصر بما يحدث في السودان؟

مش بتاخد مهدئات ولا حامل.. طبيب شيرين عبدالوهاب يكشف سبب زيادة وزنها

بيتك أولاً قبل مهنتك.. غضب ضد شيرين غالب بسبب نصيحتها لطالبات طب الأزهر

انتوا بتموتوني كل يوم .. زوجة شريف منير تفتح النار عليه بسبب بناته

طموحي عالي.. ناهد السباعي تكشف سبب رفضها الزواج

طبيبها وفستانها ورسالة قاسية.. أبرز لقطات شيرين عبدالوهاب في مهرجان قرطاج

لفت على جوزي.. سيدة تفضح صديقتها لمحاولتها إقامة علاقة مع زوجها

حظرها ومنع تداولها.. الدولة تحارب الأكياس البلاستيكية وغرامة كبيرة للحد منها

ترشيحاتنا

مصرع وإصابة 13 في تصادم أتوبيس وملاكي بالمنصورية.. صور

أنا إسرائيلي فلسطيني.. قصة الخائن اللطيف نصير ياسين مؤسس "ناس ديلي"

هرب لـ بلكونة.. الشرطة الأمريكية تقتل أسدا جبليا خلال إعادته للغابة

موضة لا تنتهي .. طرق تنسيق الفستان التايجر لإطلالة صيفية جذابة

سعر خرافي لإطلالة هيفاء وهبي في أحدث ظهور | شاهد

اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن 20 قرية في كفر الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهما أجرأ.. درة وهيفاء وهبي تتألقان بنفس الملابس| صور

بفستان قصير ومكشوف.. إطلالة خطيبة طه الدسوقي

طلت بالأبيض.. حنان ماضي تحيي حفلا جماهيريا بمحكى القلعة| صور

برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 : لا تهدر المال

فيديو

حسام حسن لـ رضا شحاته أنا ابن النادي الأهلي انت مين .. واستحق لقب الهداف وليس الخطيب

خلال اشتباكات طرابلس.. قصة فنان ليبي تنبأ بوفاته خلال بث مباشر

3 نساء في حياة جورج الراسي| زوجته وشقيقته.. وحياته انتهت مع صديقته

الموت المفاجئ .. هبة قطب تشعل السوشيال ميديا بتحذيرات صريحة|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

اﻟﻤﺰﻳﺪ