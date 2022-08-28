سعر خرافي لإطلالة هيفاء وهبي في أحدث ظهور | شاهد

شاركت الفنانة هيفاء وهبي صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها الفترة الماضية، لفتت بها أنظار الجمهور من الساحل الشمالي.

وتألقت هيفاء وهبي، بإطلالة جذابة، مرتدية فستان باللون الأبيض بقماش الدانتيل، قصير فوق الركبة، يبرز أنوثتها الناعمة.

واعتمدت هيفاء وهبي على تسريحة الشعر المموج والذي يتناسب مع الجو الصيفي في الساحل الشمالي، فيما برزت ملامحها الجذابة ببعض لمسات المكياج الناعمة.

هيفاء وهبي

سعر إطلالة هيفاء وهبي

وحمل الفستان توقيع دار الأزياء العالمية Alexis، وجاء السعر الفستان 1950 دولار أي ما يعادل حوالي 15 ألف جنيه.

ونسقت هيفاء وهبي مع إطلالتها حذاء أنيق وحقيبة كبيرة الحجم من اغلى الماركات العالمية، ويصل سعر الحقيبة 2690 اي ما يعادل 50 الف جنيه، أما عن سعر الحذاء فوصل سعره 37 ألف جنيه.

واثار سعر إطلالة هيفاء وهبي بالكامل الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، لوصولها حوالي 100 الف جنيه مصري.