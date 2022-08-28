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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اختلف حولها المؤرخين.. بئر العين بقنا تقصدها السيدات لتحقيق حلم الإنجاب

بئر العين
بئر العين

"بئر العين" اختلف الجميع على تاريخ وجودها وسبب تسميتها، لكن يقصدها السيدات تحت تأثير خرافة وأساطير متداولة حول البئر بأنها قد تحقق أحلامهن بالإنجاب، وهناك من يعتقدون بوجود أهمية تاريخية للعين، ومنهم من يتداول وجود علاقة للبئر بالسيدة مريم العذراء، ما جعل منها مقصداً ومزاراً هاماً فى صحراء نقادة جنوب محافظة  قنا.

الأهمية التاريخية لـ بئر العين أو كما يطلق عليها أهالى المنطقة " بير العين"، لم تعد كما كانت منذ سنوات، فقد اختفت المياه منها، ويجد الباحثين عن مياهها معاناة كبيرة للوصول إلى كمية قليلة من مائها، كما أن العين نفسها، بدأت تختفى بشكل تدريجي، مع كميات الرمال التى تتناثر فوقها وتكاد تغطيها تماماً.

 

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النساء يعتقدن أن حلم الأمومة سوف يتحقق فوق رمالها

رغم ما تشهده البئر من تغيرات فى معالمها، إلا أنها مازالت مقصداً هاماً للسيدات اللاتى يعتقدن فى أهمة المناطق الجبلية والقديمة فى تحقيق حلم الأمومة، وتحولت لمادة خصبة لمن يجيدون نشر الأساطير والخرافات الخارقة، خاصة صباح يوم الجمعة من كل أسبوع، حيث تتوافد إليها السيدات، أملاً فى أن تصيبهم القدرة السحرية للبئر وتحقق أحلامهن.

وتباينت الآراء وتداولت الحكايات الغريبة حول بئر العين، لا تقتصر على عامة الناس فقط، لكن هناك حالة من الجدل والخلاف بين المؤرخين القدماء، حيث ذكرت بعض المراجع أن البئر مرت بجوارها السيدة مريم عليها السلام، ووضعت سيدنا عيسى عليه السلام أسفل نخله بجوار البئر، ورواية أخرى يشار فيها إلى أن السيدة مريم مرت بجوار البئر .


الأطفال يعتبرونها وسيلة للربح 

توافد النساء والزائرين للمكان بشكل متكرر، جعل الأطفال الصغار يستثمرون هذا التواجد، فى إحضار وبيع بعض الحلويات والألعاب البسيطة وزجاجات المياه، ما يجعلهم يحرصون على التواجد بجوار البئر ويستبشرون بقدوم الوافدين للمنطقة، مع بذل ما بوسعهم لإحضار قطرات من المياه أو قطع طينية صغيرة لزوار البئر والذين يحرصون على اقتناء قطعة طينية للتبرك بها.

 

بئر العين 


قال أحمد ياسين من أبناء المنطقة: " متواجد فى المنطقة منذ سنوات بعيدة، وأشاهد بشكل دائم سيدات يحضرن لزيارة بئر العين للتبرك بها، اعتقاداً منهن بأنها سوف تحقق أحلامهن بتحقيق حلم الإنجاب، وخلال تواجدهم يؤدون طقوس و عادات متعارف عليها حول البئر لمن يريدون حدوث الحمل أو قضاء حاجه معينة.

وأضاف ياسين: بعيداً عن الاعتقادات والخرافات التى تحيط ببئر العين ، لكن أرى أنها ظاهرة  لها أسرار غريبة وعجيبة، فرغم صغر حجم البئر، إلا أنها تنبع بالماء فى أوقات معينة من العام رغم بعدها تماماً عن أى مصدر للمياه، ووجودها فى صحراء قاحلة.


بئر العين تفجرت لأحد الرهبان
 

و أشار اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻷﺛﺮي بشرى ﻓﺮح، إلى أن ﺗﺎرﻳﺦ بئر العين، يرجع ﻟﻠﻘﺮن اﻟﺴﺎدس الميلادى، وتحديداً فى ﻋﻬﺪ اﻷﻧﺒﺎ "ﺑﺴﻨﺘﺎؤس أب ﺑﺮﻳﺔ"، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺤﺮاء ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ المياه وﺗﻔﺠﺮت العين لأﺣﺪ اﻟﺮﻫﺒﺎن اﻟﺬي ﻫﺮب ﻣﻦ ﺑﻄﺶ اﻟﺮوﻣﺎن، ليشرب وﻳﻌﻴﺶ فى هذه المنطقة القريبة من دير مارجرجس.
 

فيما قال الكاتب أحمد عبد النبي الدعباسى "باحث فى التراث": تقع بئر العين  فى جنوب صحراء حاجر دنفيق بـ نقادة غربى دير الأنبا بسنتاؤس أسقف وهو أقدم دير كما يعرف فى برية الأساس، لكن البئر الذى كان ينضح بالماء منذ سنوات أصبح بلا ماء فى الفترة الأخيرة، وعمقه تضاءل لأقل من متر ونصف، و ينسب البئر لأحد الرهبان المسحيين الذى تفجر له حسب أحد الكرامات التى تروى.


أسفلها رمال ناعمة تبتلع ما يقع بداخلها
 

و أضاف الدعباسى، ودارت حول البئر روايات عديدة و خرافات منها أن أسفله رمال "متحركة ناعمة " تبتلع كل ما يقع داخله "طبقاً لروايات الأهالي، حيث ﻛﺎن اﻟﻨﺎس إذا أرادوا أن ﻳﺪﻋﻮا ﺑﺎﻟﻬﻼك على ﺷﺨﺺ ﻣﺎ، ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻟﻪ: "ﻳﺎ رب ﺗﻘﻊ  فى بير العين"، وأﻣﺎ عين الماء الصغيرة المجاورة لـ" بئر العين" ﻓﻘﺪ ردﻣﺖ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ وأﺻﺒﺤﺖ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﻔﺮة ﻋﻤﻘﻬﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز نصف المتر، وﻗﻄﺮﻫﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ثلاثة أمتار، لذلك يجب أن يكون هناك اهتمام للحفاظ على هذه العين قبل اندثارها و اختفائها تماماً.

 

بئر العين

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