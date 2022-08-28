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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو.. حظك اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 : خليك متفائل

برج الدلو وحظك اليوم
برج الدلو وحظك اليوم

يعاني برج الدلو من الحساسية المفرطة، ويمكن أن يبكي عند النقاش الحاد مع أحد الأفراد، لكنه يتنازل عن حقه بسهولة.

وإليك توقعات برج الدلو اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الدلو وحظك اليوم الأحد 28 أغسطس 2022

تكاليف اليوم هائلة، والمكاسب المالية المتوقعة لا تحدث، ستوفر لك الاستثمارات السابقة وتساعدك في التغلب على هذه الأوقات الصعبة، لا تتخذ قرارات على عجل لكي تشعر بمزيد من التفاؤل طوال اليوم، حاول أن تشرك نفسك في بعض المساعي الإبداعية، لديك القدرات اللازمة لتحقيق النتائج التي تتوقعها شركتك، يمكنك توقع أنه مع مرور الوقت، ستتقدم حياتك المهنية بطريقة تسعدك بها حقًا، استفد من اليوم لتشعر بالانتعاش والراحة أثناء نقل بعض الأشياء الموجودة في قائمة مهامك إلى الأمام، انتبه للشخص الذي قد يلفت انتباهك تقابل شخصًا فريدًا ومميزًا، قد يكون هذا الشخص شريك حياتك في المستقبل، بشكل عام لديك يوم رائع مليء بالمرح والرضا.

برج الدلو وحظك اليوم مهنيا

في مكان العمل سيكون الشعور القوي بالمهنية والقدرة على التعامل مع الضغط مفيدًا للغاية.

توقعات برج الدلو صحيا

ستشعر بتحسن كبير اليوم وستجد الراحة من بعض المشاكل التي تزعجك مؤخرًا.

توقعات برج الدلو عاطفيا

قد يجلب لك اليوم فترة رائعة يمكنك فيها الاستمتاع بنفسك في الخارج والتعرف على أشخاص جدد.

‏توقعات برج الدلو الفترة المقبلة

أنت بحاجة إلى الجلوس اليوم وإدارة تكاليفك لأن أحد مصادر الدخل الإضافية التي كنت تعتمد عليها قد لا ينجح، ومع ذلك ، كن متفائلاً وأنت تدير استخدام مواردك الأخرى.

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