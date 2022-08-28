بينهم أطفال.. إصابة 5 أشخاص انهار عليهم سور منزل بقنا

أصيب ٥ أشخاص، بينهم أطفال، فى انهيار سور منزل بقرية كلاحين الحاجر التابعة لمركز قفط جنوب قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة قفط ، يفيد إنهيار سور منزل بنجع عبدالمولى التابع لقرية كلاحين الحاجر، نتج عنه إصابة ٥ أشخاص بينهم طفلين.

تبين إصابة كل من: صابرة أحمد، سماح عبدالرحيم، و شقيقيها كريم و رحمة ، وحبيبة عبدالله.

من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع السور المنهار ، لنقل المصابين إلى مستشفى قفط التعليمى ، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.