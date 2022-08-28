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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لينا شاماميان وريكورد مدحت ممدوح على محكي القلعة.. اليوم

صدى البلد

استمرارا لفعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء في دورته الـ30 والذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه يقام حفلين متتاليين مساء الاحد 28 أغسطس على مسرح المحكى.

ففى العاشرة مساء تتغنى السورية لينا شاماميان بمجموعة من أعمالها الخاصة منها بالي معاك، هالأسمر اللون، على موج البحر، هنعيش ونشوف وغيرها إضافة الى بعض المؤلفات المصرية الشهيرة .

يسبقها فى الثامنة مساء مدحت ممدوح اول عازف ريكورد مصري وعربي يصل الي تصفيات برنامج مسابقات أمريكي شهير ويقدم مجموعة من مؤلفاته المبتكرة الى جانب عدد من الارتجالات المميزة.

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جدير بالذكر أن الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء انطلقت مساء الأربعاء 17 أغسطس وتستمر حتى 31 أغسطس وتضم 36 حفلا لكوكبة من النجوم المصريين والعرب على التوالى أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم ، مجموعة الأوبرا المصرية لموسيقى الحجرة ، فرقة قلعة عمان (الأردن) ، هشام عباس وفرقته ، فرقة كاتاك (الهند).

كما يشارك نجوم فرقة أوبرا القاهرة ، علي الحجار وفرقته ، مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي ، فريق وسط البلد ، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية ومروة ناجي ، مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته ، فرقة الإيقاعات الشرقية بالهيئة العامة لقصور الثقافة ، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها ، مصطفى حجاج وفرقته ، بغدادي بيج باند بقيادة الدكتور مجدى بغدادى ، مي كمال وفرقتها ، أحمد جمال وفرقته ، فرقة مواويل (سيد إمام -عبد الرحمن بلالة) ، المنشد الشيخ ياسين التهامي وفرقته ، اللبنانية تانيا قسيس وفرقتها ، دينا الوديدي وفرقتها ، كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب ، أوركسترا النور والأمل ، اللبنانية نوال الزغبي وفرقتها ، نادية مصطفى وفرقتها ، هاني شاكر وفرقته ، نسمة محجوب وفرقتها ، حنان ماضي وفرقتها ، عازف الريكوردر مدحت ممدوح وفرقته ، السورية لينا شاماميان وفرقتها ، اللبنانية تانيا صالح وفرقتها ، فريق بلاك تيما ، نوران أبو طالب وفرقتها ، محمد محسن وفرقته ، مجموعة التشيللو State of Harmony ، الموسيقار عمر خيرت.

قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى نسمة عبد العزيز فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء دار الاوبرا المصري رئيس البيت الفني الموسيقار عمرو سليم مهرجان القلعة الدولي للموسيقى

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