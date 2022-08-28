عاجل
الحكومة تعرض مؤشرات العام المالي الماضي... وتؤكد: تحقيق فائض أولي يجاوز 2% .. و هذه إجراءات تحفيز الممولين في قانون التجاوز عن غرامات التأخير هناك تواصل مع أحد المقربين .. فايلر مرشح لتدريب الأهلي بعد رحيل سواريش حدث ليلا.. أسباب الحادث المروع لـ الفنان اللبناني جورج الراسي.. ميدو: بحذر الأهلاوية.. واللي حضر شيكابالا يصرفه خبر من كل محافظة.. مصرع طفل داخل غسالة بسوهاج.. عصابة مسلحة تسرق هواتف المواطنين بالقاهرة.. مصرع وإصابة 13 في حادث بالمنصورية أغرب العلاجات المنزلية المفيدة لنمو الحاجب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محيى الدين:التغيرات المناخية لم تفرق بين غني وفقير.. والقارة الأفريقية الأكثر تضررا

قمة المناخ
قمة المناخ

حل الدكتور الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر COP 27، ضيفا ببرنامج “دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سي”، متحدثا عن قمة المناخ القادمة، ومعايير نجاحها، كذا تأثير التغيرات المناخية على قارة أفريقيا.

 

 لن تتوقف على الوعود


فى البداية قال محيي الدين، أنه سيجري إطلاقها في شرم الشيخ لن تتوقف على الوعود أو التعهدات فقط، ولكن سيتم التطرق لمجالات بعينها لمباشرة أعمال تنفيذ، وما خلصت إليه التوصيات التي ستخرج بها القمة.

وأضاف أن المجالات التي سيجري التطرق إليها خلال القمة تتعلق بالطاقات الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، وكذا استخدام الابتكار والتكنولوجيا لاحتواء الآثار الضارة من المناخ.

واستطرد: «لو لم تكن هناك مشروعات استثمارية تعكس تلك المجهودات والتوصيات فالتنفيذ هيكون فيه مشكلة، ومصر هتستضيف القمة بدلا عن القارة الإفريقية،حيث أن القارة لا تتجاوز انبعاثاتها الضارة بالمناخ الـ3%، وبالرغم من ذلك فهي الأكثر تضررا من الانبعاثات التي تنتجها الدول الصناعية الكبرى».

وأوضح أنه يجب استخدام أسلوب الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لاحتواء الأثار الضارة على قطاعات المياه والغذاء، كما وأن قارة أفريقيا مضارة مرتين الأولي من المتسببين في أزمة المناخ والثانية أثناء محاولتهم التصدي للأزمة، «القارة الإفريقية متضرره من بعض الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على المناخ من الدول الكبرى، واختزلت بعض الدول مفهوم الاستدامة في بعض القطاعات».

100 مليار دولار

وأكد أن الدعم الذي قدر بـ100 مليار دولار بحد أدني تعطي للدول النامية المتضررة من تغير المناخ، قد جرى الحديث حول هذا الرقم في عام 2009 لمواجهة أزمة التغيرات المناخية لم تفي بوعودها حتى الآن، «مفترض وصولا لعام عام 2025 فيه رقم جديد للالتزامات، وحجم الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة».

وتابع: «العام الماضي تم إنفاق 365 مليار دولار كاستثمارات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والاستدامة في العمل المناخي لا يقضي بتخفيض انبعاثات الكربون فقط، ولكن نحتاج مزيدا من الاستثمارات في البنية الأساسية التي تضررت من بسبب الوضع المناخي ومنها المجال الزراعي، ونحتاج لتدخل المؤسسات المالية بهذا الشأن بشكل متكامل، وأي استثمار يتم يجب أن يكون في إطار منهج متكامل

الموازنة العامة للدولة

وقال رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر cop27، إن الموازنة العامة للدولة لابد أن تكون متوافقة مع أهداف التنمية العامة وليست البيئة فقط، لافتا إلى أن مصر مثلها مثل باقى الدول تعهدت بالعمل على رؤية 2030، وتحتاج الرؤية للمزيد من البيانات والتمويل حتى تتحقق.

وأوضح  أن الموازنة العامة للدولة هي المصدر الأهم لمشروعات التنمية المستدامة في أي دولة، وخاصة في محاور مواجهة الفقر واتحة التعليم للجميع، لافتا إلى أن الموازنة يجب ان تتبنى الانفاق على التعليم الجيد وتقديم الخدمات الصحية اللائقة ومشروعات البنية الأساسية المتقدمة.

وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أن  الموازنة العامة للدولة يجب ان تترجم في بنودها أولويات التنمية المستدامة وأن تتفق مع الخطط طويلة الأجل من أجل التنمية المستدامة، موضحا أن المالية أعلنت استعدادها لدعم تلك الخطط والمشروعات المتعلقة بالتنمية سواء في التخطيط أو التنفيذ.

الإعلام والتغيرات المناخية


وأضاف محيي الدين، أن مؤتمر الشباب في مصر في يناير الماضي أشار إلى أن العمل المناخي تحول إلى عمل تنموي واجب على الجميع، ورئيس أمريكا بايدن كان ضمن ملفه الانتخابي موضوعات البيئة، مشيرا إلى أن استراليا ايضا كانت تعاني من مشكلات عدة بسبب التغيرات المناخية وكذلك أوروبا التي مازالت تعاني، ولكن الدول الأفريقية النامية هي الأكثر معاناة ولم يهتم بها الإعلام، «الإعلام اهتم بحرائق الغابات في اوروبا وأغفل من يموتون صرعا من الجوع في أفريقيا».

قمة المناخ القادمة


وأكد  رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر cop27،  أن آثار التغيرات المناخية  لم تفرق بين غني أو فقير، وقمة المناخ القادمة هي قمة واقعية للغاية، ويجب أن نعمل جميعا على الاستثمار في الطاقة النظيفة فهناك مايقرب من 800 مليون مواطن لا يملكون كهرباء حول العالم و75% منهم أفارقة، مشددا على أهمية الاستثمار في مواجهة مشكلات الغذاء والطاقة وليس من خلال قروض لها فوائد «ليس من العدل أن تقترض الدول النامية من الدول الكبرى لمواجهة آثار التغيرات المناخية التي تسببت بها الدول الكبرى».
 

القارة الافريقية شرم الشيخ الاستثمار اوروبا الموازنة العامة التغيرات المناخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو : عبدالحفيظ صعبان عليَا .. وهذه نصيحتي لـ إبراهيم سعيد

الغندور: الزمالك يتعاقد مع لاعب «غير متوقع» بفرمان من فيريرا

اتفقوا .. خليلوزيتش مدرباً لـ الأهلي خلفاً لـ سواريش

خنزير هارب من محل كبده وسجق بالأميرية.. حقيقة الفيديو المتداول

أول رد فعل لـ سواريش وسيد عبدالحفيظ بعد خسارة الأهلي من طلائع الجيش

قرار خطير من الأهلي خلال ساعات.. تفاصيل

سبب موجة حارة.. أقوى عاصفة شمسية منذ 300 عام تضرب الأرض غدا

فستان جريء .. ليلى علوي تثير ضجة من أحدث جلسة تصوير على البحر

ترشيحاتنا

تخلص منها فورا.. 4 أشياء موجودة في كل بيت تجذب الطاقة السلبية

بـ 5 جنيه.. طبيب المشاهير يكشف عن مشروب خارق للتخسيس والبشرة

محيى الدين:التغيرات المناخية لم تفرق بين غني وفقير.. والقارة الأفريقية الأكثر تضررا

رغم الحرب والعقوبات.. أمريكا تسعى لإبرام اتفاق مع روسيا | تفاصيل

إحداها تبحر لـ مصر..7 سفن محملة بالحبوب الأوكرانية تنطلق إلى هذه الدول|تفاصيل

حدث ليلا.. أسباب الحادث المروع لـ الفنان اللبناني جورج الراسي.. ميدو: بحذر الأهلاوية.. واللي حضر شيكابالا يصرفه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة رانيا الأكثر جدلا.. أسعار خرافية لـ إطلالات المشاهير خلال الإسبوع

احذروا.. استخدام البايركس في هذه الحالة يؤدي لانفجاره

إيه الأسعار دي؟.. هيفاء وهبي تثير ضجة بسبب سعر صندلها

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات ظهرت بها آيتن عامر في الصيف

فيديو

حسام حسن لـ رضا شحاته أنا ابن النادي الأهلي انت مين .. واستحق لقب الهداف وليس الخطيب

خلال اشتباكات طرابلس.. قصة فنان ليبي تنبأ بوفاته خلال بث مباشر

3 نساء في حياة جورج الراسي| زوجته وشقيقته.. وحياته انتهت مع صديقته

الموت المفاجئ .. هبة قطب تشعل السوشيال ميديا بتحذيرات صريحة|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

اﻟﻤﺰﻳﺪ