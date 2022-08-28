صناعة النواب:يجب التخلص من العراقيل التي تواجه بعض المصانع

علق النائب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، علي قلة عدد الفنيين بهيئة الرقابة الصناعية، وهو الامر الذى يؤثر بشكل سلبي علي العملية التصديرية وخاصة قطاع الملابس.

وقال عوض الله خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" بقناة "الحدث اليوم"،:" هيئة الرقابة الصناعية تتكون 192 فردا، بين مهندس وكيميائي، يعملون لتغطية ما يقرب من 40 ألف مصنع، ومن المفترض أن تزيد هذه الأعداد.

وأوضح محمد سعد عوض الله،:" يجب التخلص من العراقيل التي تواجه بعض المصانع، وسوف ننظر العراقيل المواجهة لقطاع صناعة الملابس وتأخر عملية التصدير الخاصة بها خلال جلسات دور الانعقاد المقبل.